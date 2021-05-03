Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması: Haziran sonuna doğru temeli atılacak!

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu Kanal İstanbul temelinin atılacağı tarihi verdi. İşte detaylar...

Avrasya Tüneli nasıl izleniyor? A Haber, İstanbul trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli'nin kontrol merkezini görüntüledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Avrasya Tüneli'ni ve Kanal İstanbul hakkındaki gelişmeleri anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI"

Sırf İstanbul için değil dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. İki kıtayı iki çift katlı tünelle birleştirdiğimiz çok önemli çok büyük bir proje. Adeta bir mühendislik harikası aslında. Çok ileri mühendislik teknolojileri kullanılmış yüksek teknoloji isteyen bir iş. Böyle gurur verici bir projeyi ülkemize kazandırdığımız için biz de çok mutluyuz. Tabii bunun işletmesiyle de inşallah İstanbul trafiğine de önemli ölçüde fayda sağlayan bir proje. Aslında 1,5 asırlık bir hayal bu. Sultan Abdülmecid bunu ilk fikir olarak söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu bu tünelin imalatını yapıp vatandaşımıza ülkemize kazandırmak.

2 DAKİKADA MÜDAHALE EDİLİYOR

Şu an bulunduğumuz yer Avrasya Tüneli'nin kontrol merkezi burası 24 saat çalışıyor. Arkadaşlarımız 24 saat girişinden çıkışa kadar aracı sağ salim teslim etmekle sorumlu. O yüzden burada olası herhangi bir arıza durumda kaza durumunda en fazla 2 dakikada araca ulaşıp müdahale edebiliyorlar.

OLASI DEPREMDE EN GÜVENLİ YERLERDEN BİRİSİ

Hem akıllı ulaşım sistemlerine son derece kullanıldığı ve de olası bir İstanbul depremindeki en güvenli yerlerden birisi. Olası bir İstanbul depreminde bir afet yolu olarak kullanılabilecek en güvenli alanlardan bir tanesi. Tamamen onun hesapları yapılarak yapıldı burası. O yüzden en güvenli yerlerden birisi.

EKONOMİYE KATKISI 6 MİLYAR TL

Topladığınızda 2016'dan bugüne kadar Avrasya Tüneli'nin ekonomiye katkı yaptığı rakam 6 milyar TL. Bu kadar kısa sürede 6 milyar TL. Bu projeler yüzyıllar boyu hizmet edecek projeler.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Temeli Haziran ayı sonunda atılacak.