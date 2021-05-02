Cardano (ADA)

O yatırım ucuz cryptocurrencies gelince, üst konum gitmek zorunda ADA . Madeni para, son birkaç ayda 1 Ocak'ta 0.182 dolardan 27 Şubat'ta 1.45 dolara yükselen muazzam bir fiyat artışı gördü. Bundan sonra, son bir buçuk gün olmasına rağmen 1 dolara geri dönen bir düzeltme gördü. bu seviyelerden 1.437 dolara yükselmeyi başardı ve bu da onu son zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştırıyor.

Cardano'nun kullanım ve popülaritesinde bu kadar artış görmesinin ana nedeni, sonunda ağında akıllı sözleşmeler yaratma yeteneğini getiren son güncellemedir. Cardano her zaman işleri yavaş yapan ve zamanını alan proje türü olmuştur. Ancak bir şey ortaya çıktığında kusursuz çalışır. Yıllar süren yavaş ve istikrarlı bir gelişme aldı ve sonunda karşılığını alarak ADA'ya izin verdi.