Gündemde pek çok kişi uzun vadeli kripto para yatırımları neler? Hangi coin alınmalı 2021? İşte en ucuz kripto paralar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. Kripto para piyasasına yönelik ilgi her geçen gün artıyor ve kazandıran paralar da oldukça dikkat çekiyor. Yatırımlarını bu yönde yapmak isteyen vatandaşlar konuya dair bilgileri yakından takip ediyor ve hangi yatırımı yapmaları gerektiğini araştırıyor. İşte detaylar…
HANGİ COİN ALINMALI 2021?
2020 yılının ilk 6 ayında gösterdiği beklenmedik düşüşün ardından yeni bir ralliye başlayan ve o dönemden beri yatırımcısına kazandıran Bitcoin, 2021 yılında da öne çıkan kripto paralar arasında yer alıyor. Piyasanın lideri olarak bilinen Bitcoin, 2021 yılının başından bu zaman kadar performansı ile yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Kurumsal ilginin de günden günde arttığı Bitcoin'in yükselişini sürdürmesi bekleniyor.
Bitcoin'în yanı sıra DeFi sektörünün hakimi olan ve hacim bakımından en büyük altcoin olan Ethereum da 2021 yılında yatırım yapılabilecek kripto paralar arasında yer alıyor.
Cardano (ADA)
O yatırım ucuz cryptocurrencies gelince, üst konum gitmek zorunda ADA . Madeni para, son birkaç ayda 1 Ocak'ta 0.182 dolardan 27 Şubat'ta 1.45 dolara yükselen muazzam bir fiyat artışı gördü. Bundan sonra, son bir buçuk gün olmasına rağmen 1 dolara geri dönen bir düzeltme gördü. bu seviyelerden 1.437 dolara yükselmeyi başardı ve bu da onu son zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştırıyor.
Cardano'nun kullanım ve popülaritesinde bu kadar artış görmesinin ana nedeni, sonunda ağında akıllı sözleşmeler yaratma yeteneğini getiren son güncellemedir. Cardano her zaman işleri yavaş yapan ve zamanını alan proje türü olmuştur. Ancak bir şey ortaya çıktığında kusursuz çalışır. Yıllar süren yavaş ve istikrarlı bir gelişme aldı ve sonunda karşılığını alarak ADA'ya izin verdi.