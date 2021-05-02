1500 TL destek kimlere verilecek? 1.500 TL destek başvuru formuna nasıl ulaşılır? Yararlanmak için şartlar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsten ve kapanmadan olumsuz etkilenen esnaf vatandaşlara 1500 TL destek yapılacağını açıkladıktan sonra vatandaşlar heyecanlandı ve detayları merak ederek araştırır oldu. İşte detaylar…
1500 TL DESTEK KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.
KİMLERİ KAPSIYOR?
Kafe, restoran ve lokanta çalışanları yararlanacak.