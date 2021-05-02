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    • Ekonomi
    • 02.05.2021 14:23
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    • 02.05.2021 14:23
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    ? ! Yararlanmak için şartlar neler?

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devlet tarafından vatandaşlara ödenen ? Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlar Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan müjdeli haber gelince özellikle en büyük sıkıntıyı yaşayan esnaflar hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki bu imkandan yararlanmak için şartlar neler? 1500 TL destek paketi nasıl alınır? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    1500 TL destek kimlere verilecek?

    1500 TL destek kimlere verilecek? 1.500 TL destek başvuru formuna nasıl ulaşılır? Yararlanmak için şartlar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsten ve kapanmadan olumsuz etkilenen esnaf vatandaşlara 1500 TL destek yapılacağını açıkladıktan sonra vatandaşlar heyecanlandı ve detayları merak ederek araştırır oldu. İşte detaylar…

    1500 TL DESTEK KİMLERE VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

    KİMLERİ KAPSIYOR?

    Kafe, restoran ve lokanta çalışanları yararlanacak.

        1500 TL DESTEK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Yardım almak isteyen vatandaşlar önceden olduğu gibi başvurularını yine Ticaret Bakanlığı üzerinden gerçekleştirecekler. 1500 TL destek ödemesi almak isteyen lokanta çalışanları, başvurularını e – devletten yapabilecek. Yardımı alacak olan lokanta çalışanları T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıkları e – devlet sistemi üzerinden Ticaret Bakanlığı sayfasına girerek 1500 TL devlet desteği ödemesini hızlıca alabilecek.

        Şartlar neler?

        Ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta prim desteğinden yararlanmıyor olmak. Lokantada, kafede ya da restoranda çalışıyor olmak. Bu şartları sağlayan çalışanların yapacakları başvuru sonrasında 1500 TL tutarındaki destek ödemesi verilecek. Devlet tarafından verilen lokantada çalışanlara yapılan 1500 TL yardım ödemesi kapsamında daha önceden başvuruda bulunan vatandaşlara otomatik olarak ödeme yapılıp yapılmayacağı ise henüz belli değil.

        ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

        Başvuruda bulunan çalışanlar için nisan ve mayıs aylarında ödeme gerçekleştirilecek. Bu iki ay boyunca lokanta, kafe ve restoran çalışanlarının normalleşme ve izin süresi kapsamında sigorta desteğinden yararlanmaları da sağlanacak. Bu süreçte sadece paket servis ile çalışan lokanta çalışanları, restoran ve kafede çalışma şansına sahip olmadıklarından devlet tarafından ödenecek 1500 TL aylık ile biraz nefes alacak.

        Normalleşme sürecinde kapasitesinin yüzde 50 oranında çalışma hakkı verilmiş olan lokantaların paket servise geçme kararının kabine toplantısı sonrasında açıklanmasının ardından tüm lokanta, kafe ve restoranlar sadece evlere servis yapmaya başladı. Lokantalar Ramazan boyunca da alınan karar kapsamında sadece paket servis olarak hizmet vermeye devam edecek. Bu karar 16 Mayısıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Sadece evlere servis şeklinde çalışacak olan lokantaların çalışma saatleri ise şu şekilde; Hafta içi: 07.00 – 19.00 arası gel – al ve paket servis, saat 19.00 'dan sahura kadar paket servis. Hafta sonu: sabah saat 10.00' dan sahur vaktine kadar paket servis.
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