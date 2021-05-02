1500 TL DESTEK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yardım almak isteyen vatandaşlar önceden olduğu gibi başvurularını yine Ticaret Bakanlığı üzerinden gerçekleştirecekler. 1500 TL destek ödemesi almak isteyen lokanta çalışanları, başvurularını e – devletten yapabilecek. Yardımı alacak olan lokanta çalışanları T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıkları e – devlet sistemi üzerinden Ticaret Bakanlığı sayfasına girerek 1500 TL devlet desteği ödemesini hızlıca alabilecek.

Şartlar neler?

Ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta prim desteğinden yararlanmıyor olmak. Lokantada, kafede ya da restoranda çalışıyor olmak. Bu şartları sağlayan çalışanların yapacakları başvuru sonrasında 1500 TL tutarındaki destek ödemesi verilecek. Devlet tarafından verilen lokantada çalışanlara yapılan 1500 TL yardım ödemesi kapsamında daha önceden başvuruda bulunan vatandaşlara otomatik olarak ödeme yapılıp yapılmayacağı ise henüz belli değil.