Memur maaşları bayram öncesi yatar mı? 2021 memur maaşları ne kadar, hangi gün yatacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma kararı alındı ve Ramazan Bayramı'da kapanma içerisinde geçecek. Vatandaşlar bayram öncesi ihtiyaçlarını alabilmek için memur maaşlarının ödeneceği tarihi araştırır oldu. İşte detaylar…
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı. Esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirten Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tutarının 1000 liradan 1100 liraya çıktığını açıkladı.Memur maaşlarının ödeneceği tarih kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, memur maaşları 10 Mayıs tarihine ödenecek.
2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükselmişti.
Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.
Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.