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    • Ekonomi
    • 02.05.2021 18:19
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    • 02.05.2021 18:19
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    Gündemde milyonlarca kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala vatandaşlar maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor ve konuyla ilgili son dakika gelişmeleri araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla ve heyecanla beklenen tarihi açıkladı. Peki , ?

    takvim.com.tr
    Memur maaşları bayram öncesi yatar mı?

    Memur maaşları bayram öncesi yatar mı? 2021 memur maaşları ne kadar, hangi gün yatacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma kararı alındı ve Ramazan Bayramı'da kapanma içerisinde geçecek. Vatandaşlar bayram öncesi ihtiyaçlarını alabilmek için memur maaşlarının ödeneceği tarihi araştırır oldu. İşte detaylar…

    MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı. Esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirten Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tutarının 1000 liradan 1100 liraya çıktığını açıkladı.Memur maaşlarının ödeneceği tarih kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, memur maaşları 10 Mayıs tarihine ödenecek.

    2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

    Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükselmişti.

    Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.

    Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

        2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

        Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

        Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

        EMEKLİ MEMURLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

        Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.

        Emekli maaşları tahsis numarası ve doğum tarihi baz alınarak yatırılmaktadır. Yani tahsis numaranız ve doğum tarihinize göre emekli maaşınızın yatırılacak olduğu tarih değişebilmektedir.

        4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

        Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

        Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

        Emekli maaşlarının hesaba geçtiği saat değişebilmektedir. Fakat ödemelerin büyük bir çoğunluğu saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilir. Yani sabah kalktığınızda emekli maaşınız büyük ihtimalle hesabınıza geçmiş olacaktır.
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        Haberler Ekonomi Memur maaşları bayram öncesi yatar mı? 2021 memur maaşları ne kadar, hangi gün yatacak?