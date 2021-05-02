2021 TAPU HARCI NEDİR? KİM ÖDER?



Gayrimenkul (arazi, konut, işyeri, arsa vb.) satış işlemlerinde hem alıcı hem de satıcının devlete ödediği harçlara tapu harcı denir. 2020 yılı tapu harcı nasıl hesaplanır sorusu çok sorulan sorulardan birisi oldu. Tapu masrafı ya da diğer adıyla tapu harcı satışı yapılan gayrimenkulün tapu dairesinde gösterilen bedelinin %4'ü olarak hesaplanır.

Devir alınacak ya da devir edilecek olan gayrimenkul tapu harç ücreti nereye yatırılır sorusunun cevabı ise; devir yapılan gayrimenkulün bağlı olduğu vergi dairesine tapu harçlarının ödemesi yapılır. Ya da başvuru işleminin yapıldığı tapu müdürlüğünün anlaşmalı olduğu bankalarda da ödeme yapılabilir.