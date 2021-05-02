Tapu masrafları 2021 ne kadar? Konut, iş yeri, arsa tapu harcı hesaplama işlemi! Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ev alıp satan vatandaşları yakından ilgilendiren bu bilgileri dikkate almak gerekiyor. Peki ev, işyeri ya da arsa alım satım işlemlerinde tapu harcı ne kadar çıkar? Bu masrafı alıcı mı satıcı mı ödüyor? Ödemeler nerelere yapılıyor? İşte konuya dair tüm bilgiler…
2021 TAPU HARCI NASIL HESAPLANIR?
Gayrimenkul devir işlemleri sırasında harç bedeli emlak vergisinden mutlaka fazla olmalıdır. Tapu harç bedeli hesaplanırken, gayrimenkul harcı tapu dairesine beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanarak bulunur. Tapu masrafını kim öder sorusunun cevabını verelim. Her iki tarafın da (hem alıcı hem de satıcı) tapu harcı ödediğini yukarıda belirtmiştik. Devir işlemi yapılan gayrimenkulün beyan edilen satış değerinin binde 20'si (%2) oranında hesaplanarak, hem alıcıdan hem de satıcıdan olmak üzere ayrı ayrı binde 20, yani toplamda binde 40 oranında masraf alınır. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir konutun satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL'de alıcıdan tapu masrafı alınır.
ARSA TAPU MASRAFI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Arsa devir ve iktisap işlemlerinde de konut ve işyerlerinde olduğu gibi alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı arsa satış değerinin binde 20 (%2) oranında olacak şekilde tahsil edilmektedir. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir arsanın satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL'de alıcıdan tapu masrafı alınır.