Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.05.2021 18:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2021 18:36
    ABONE OL

    ? , , !

    Ev alma hayali kuran yüzbinlerce vatandaş ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırır oldu. , ve arsa alacakların tapu masraflarını göz önünde bulundurması gerekiyor. Peki bu masrafları sadece alıcı mı ödüyor yoksa satıcı da paylaşıyor mu? Şu sıralar koronavirüsten dolayı ekonomik sıkıntı çekenlere bankalardan konut kredisi kampanyaları da gelmeye devam ederken Konut, iş yeri, nin nasıl yapıldığı da merak konusu oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Tüm tapu masrafları 2021 ne kadar?

    Tapu masrafları 2021 ne kadar? Konut, iş yeri, arsa tapu harcı hesaplama işlemi! Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ev alıp satan vatandaşları yakından ilgilendiren bu bilgileri dikkate almak gerekiyor. Peki ev, işyeri ya da arsa alım satım işlemlerinde tapu harcı ne kadar çıkar? Bu masrafı alıcı mı satıcı mı ödüyor? Ödemeler nerelere yapılıyor? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    2021 TAPU HARCI NASIL HESAPLANIR?

    Gayrimenkul devir işlemleri sırasında harç bedeli emlak vergisinden mutlaka fazla olmalıdır. Tapu harç bedeli hesaplanırken, gayrimenkul harcı tapu dairesine beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanarak bulunur. Tapu masrafını kim öder sorusunun cevabını verelim. Her iki tarafın da (hem alıcı hem de satıcı) tapu harcı ödediğini yukarıda belirtmiştik. Devir işlemi yapılan gayrimenkulün beyan edilen satış değerinin binde 20'si (%2) oranında hesaplanarak, hem alıcıdan hem de satıcıdan olmak üzere ayrı ayrı binde 20, yani toplamda binde 40 oranında masraf alınır. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir konutun satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL'de alıcıdan tapu masrafı alınır.

    ARSA TAPU MASRAFI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Arsa devir ve iktisap işlemlerinde de konut ve işyerlerinde olduğu gibi alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı arsa satış değerinin binde 20 (%2) oranında olacak şekilde tahsil edilmektedir. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir arsanın satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL'de alıcıdan tapu masrafı alınır.

        TAPU DEVİR MASRAFLARI NEDİR?

        Geyrimenkul devir işlemi yaparken en yüksek tutarlı masraf 2021 devir harcıdır. Hem alıcı hem de satıcının ayrı ayrı ödeyeceği devir harcı tutarı nasıl hesaplanır sorusunun cevabını verelim. Satıcının tapu dairesine beyan ettiği gayrimenkul satış değerinin %2'si oranında devir harcı hesaplanmaktadır. Devir işlemlerinde tapu masrafına ek olarak bir de döner sermaye bedeli karşımıza çıkmaktadır.

        2021 TAPU HARCI NEDİR? KİM ÖDER?

        Gayrimenkul (arazi, konut, işyeri, arsa vb.) satış işlemlerinde hem alıcı hem de satıcının devlete ödediği harçlara tapu harcı denir. 2020 yılı tapu harcı nasıl hesaplanır sorusu çok sorulan sorulardan birisi oldu. Tapu masrafı ya da diğer adıyla tapu harcı satışı yapılan gayrimenkulün tapu dairesinde gösterilen bedelinin %4'ü olarak hesaplanır.

        Devir alınacak ya da devir edilecek olan gayrimenkul tapu harç ücreti nereye yatırılır sorusunun cevabı ise; devir yapılan gayrimenkulün bağlı olduğu vergi dairesine tapu harçlarının ödemesi yapılır. Ya da başvuru işleminin yapıldığı tapu müdürlüğünün anlaşmalı olduğu bankalarda da ödeme yapılabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İBB'nin sattığı ekmekten çivi çıktı
        Haberler Ekonomi Tapu masrafları 2021 ne kadar? Konut, iş yeri, arsa tapu harcı hesaplama işlemi!