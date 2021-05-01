Kalekim halka arz ne zaman başlıyor? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?

Ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra 80'i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturan Kalekim, halka arzla bünyesine katacağı yeni ortaklarla sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.

Kalekim halka arzında H. İbrahim Bodur Holding'in 15 milyon TL nominal bedelli 1,5 milyar adet B grubu hisse halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 4,5 milyon TL nominal bedelli 450 milyon adetlik A grubu hissenin de ek satışının gerçekleşebileceği belirtildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli pay 13,75-14,75 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.