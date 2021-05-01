Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.05.2021 13:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2021 13:21
    ABONE OL

    ne zaman başlıyor? ne kadar olacak?

    ne zaman? Kalekim halka arz süreci için onay geldi. Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu gelişmenin ardından ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. İşte Kalekim halka arz hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Kalekim halka arz ne zaman başlıyor? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?

    Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim halka arz hisse fiyatı borsadaki işlemleri takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kalekim halka arz ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Kalekim'den yapılan açıklamaya göre halka arz tarihleri belli oldu.

    KALEKİM HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs, fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.

    Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı ve Ak Yatırım liderlik edeceği halka arza, toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

    Ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra 80'i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturan Kalekim, halka arzla bünyesine katacağı yeni ortaklarla sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.

    Kalekim halka arzında H. İbrahim Bodur Holding'in 15 milyon TL nominal bedelli 1,5 milyar adet B grubu hisse halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 4,5 milyon TL nominal bedelli 450 milyon adetlik A grubu hissenin de ek satışının gerçekleşebileceği belirtildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli pay 13,75-14,75 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

        Penta Teknoloji'de ise Gözde Girişim'e ait 5.401.901 TL, Sinan Güçlü'ye ait 245.874 TL, Mustafa Ergün'e ait 243.659 TL,
        Bülent Koray Aksoy'a ait 243.659 TL ve Mürsel Özçelik'e ait 243.659 TL nominal değerli toplam 6.378.752 adet pay halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 2.756.809 adet payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 32 TL ve 38 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Destek başvurularıyla ilgili açıklama: Pazartesi başlıyor
        Haberler Ekonomi Kalekim halka arz ne zaman başlıyor? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?