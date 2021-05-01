Kalekim halka arz ne zaman başlıyor? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?

Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim halka arz hisse fiyatı borsadaki işlemleri takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kalekim halka arz ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Kalekim'den yapılan açıklamaya göre halka arz tarihleri belli oldu.
KALEKİM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs, fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.
Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı ve Ak Yatırım liderlik edeceği halka arza, toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.
Ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra 80'i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturan Kalekim, halka arzla bünyesine katacağı yeni ortaklarla sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.
Kalekim halka arzında H. İbrahim Bodur Holding'in 15 milyon TL nominal bedelli 1,5 milyar adet B grubu hisse halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 4,5 milyon TL nominal bedelli 450 milyon adetlik A grubu hissenin de ek satışının gerçekleşebileceği belirtildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli pay 13,75-14,75 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.