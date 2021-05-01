Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY uçuş ağına yeni noktalar ekliyor

Türk Hava Yolları (THY) mayıs ayına ait güncel uçuş planını açıkladı. Koronavirüs pandemisine rağmen İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl 44 iç hat 165 dış hat noktasına yaptığı seferler ile Avrupa'da en çok uçan havayolu olan THY, mayıs ayında da birçok yeni noktayı uçuş listesine ekledi.
KANADA'DA 3. NOKTA
THY'nin mayıs ayına ait güncel uçuş planı belli oldu. Buna göre ilk olarak 2 Mayıs'tan itibaren Kanada'da Toronto ve Montreal'in ardından üçüncü uçuş noktası olan Vancouver seferlerine başlayacak. Vancouver seferleri haftada üç gün yapılacak.
NEWWARK SEFERLERİ BAŞLIYOR
ABD'de New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na yaptığı seferlerden sonra bu şehirdeki ikinci büyük havalimanı olan New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na seferler ise 21 Mayıs'tan itibaren haftanın her günü gerçekleştirilecek.