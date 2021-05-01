Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY uçuş ağına yeni noktalar ekliyor

TÜRKİSTAN SEFERLERİ 8 MAYIS'TA BAŞLIYOR

8 Mayıs'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan haftada bir gün gerçekleştirilmesi planlanan Kazakistan'ın Türkistan şehrine seferler ise 8 Haziran'dan itibaren haftada iki frekansa çıkacak. THY yine Özbekistan'ın Fergana ve Ürgenç, şehirlerine mayıs ayından itibaren seferlere başlamayı planlıyor. Salgın nedeniyle ara verilen Azerbaycan'da Gence seferleri ise mayıs ayında haftada 2 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor.