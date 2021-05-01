Tam kapanma Pazar marketler bakkallar açık mı? Pazar günü marketler bakkallar fırınlar açık mı?

Tam kapanmada Pazar günü marketler, bakkallar, fırınlar açık mı? Pazar günü marketler bakkallar fırınlar çalışıyor mu? Market, bakkal ve fırınların çalışıp çalışma durumları vatandaşların sorguladığı konuların başında yer alıyor. 18 günlük tam kapanma döneminde yeni yasaklar uygulanacak. Yasak sürecinde vatandaşların sokağa çıkması da kısıtlanacak. Peki Pazar marketler bakkallar fırınlar açık mı?
PAZAR MARKETLER BAKKALLAR FIRINLAR AÇIK MI?
Gerçekleştirilen son kabine toplantısının ardından tam kapanma kararı çıkarken 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma süresince marketlerin çalışma saatlerine ilişkin detaylarda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyuruldu.
30 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında haftanın 7 günü boyunca marketler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Pazar günü zincir marketler kapalı olurken bakkal, kuruyemişçi, kasap gibi işletmeler açık olacak ve hizmet vermeye 10:00-17:00 saatleri arasında devam edecek.
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların markete gitmeleri yasaklanırken bu yaş aralığı haricinde 10:00-17:00 saatleri arasında market şubelerinden vatandaşlar ihtiyaçlarını temin edebilecek.
TAM KAPANMADA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.