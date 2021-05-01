Tam kapanma Pazar marketler bakkallar açık mı? Pazar günü marketler bakkallar fırınlar açık mı?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların markete gitmeleri yasaklanırken bu yaş aralığı haricinde 10:00-17:00 saatleri arasında market şubelerinden vatandaşlar ihtiyaçlarını temin edebilecek.

TAM KAPANMADA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ



Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.