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    Emekliden esnafa, çalışandan işverene kadar milyonlarca kişiyi kapsıyor:  200 milyar TL'lik dev paket açıklandı

    Hükümet, kapanma döneminde emekliden esnafa, iş dünyasından çalışanlara kadar toplumun tüm kesimlerinin sıkıntı çekmemesi için tüm imkanları seferber etti. Başkan ’ın duyurduğu esnafa kredi, kira, hibe desteği, emekli ikramiyeleri, banka ve kredi taksitlerinin ertelenmesi ile birlikte vatandaşa destek paketinin büyüklüğü 200 milyar liraya ulaşıyor.

    Milyonlara dev destek

    Hükümet, kapanma döneminde emekliden esnafa, iş dünyasından çalışanlara kadar toplumun tüm kesimlerinin sıkıntı çekmemesi için tüm imkanları seferber etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu esnafa kredi, kira, hibe desteği, emekli ikramiyeleri, banka ve TESKOMB kredi taksitlerinin ertelenmesi ile birlikte vatandaşa destek paketinin büyüklüğü 200 milyar liraya ulaşıyor.

    TESKOMB ve Halkbank'a bulunan yaklaşık 70 milyarlık kredi borcunda taksit ödeme süresinin Temmuz'a ertelenmesi ve çek düzenlemesi de esnafa nefes aldırdı.

        Hem işçi hem işvereni korumak için kısa çalışma ödeneğinin ardından işten çıkartma yasağı da 17 Mayıs'tan 30 Haziran'a uzatıldı.

        İşte destekler:

        EMEKLİYE 1100 TL


            Başta             emekliler olmak üzere 13.2 milyon kişinin bayram ikramiyesi zamlandı.

            İkramiye bin liradan bin 100 liraya çıkarıldı.

            Düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaşırken, emekliler önümüzdeki hafta Ramazan Bayramı ikramiyesini zamlı olarak alacak.

                Emeklilere bin 100 lira verilirken, yüzde 10'luk artış ölüm aylığı ve iş göremezlik ödeneği alanlara da yansıyacak.

                KÜÇÜK İŞLETMELERE FİNANSMAN


                KOSGEB vasıtasıyla 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldı.

                    Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler bu destekten yararlanabilecek.

                    3 yılı geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak. 3 Mayıs'tan itibaren e-Devlet'ten başvurulacak.

                    İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 1100 TL


                        İhtiyaç                         sahibi ailelere hane başı verilen bin liralık nakdi yardım bin 100 liraya yükseltilerek yeniden başlatıldı.

                        Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis edildi.
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                        Kara para aklayanlar yandı!
                        Haberler Ekonomi Emekliden esnafa, çalışandan işverene kadar milyonlarca kişiyi kapsıyor:  200 milyar TL'lik dev paket açıklandı