Hükümet, kapanma döneminde emekliden esnafa, iş dünyasından çalışanlara kadar toplumun tüm kesimlerinin sıkıntı çekmemesi için tüm imkanları seferber etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu esnafa kredi, kira, hibe desteği, emekli ikramiyeleri, banka ve TESKOMB kredi taksitlerinin ertelenmesi ile birlikte vatandaşa destek paketinin büyüklüğü 200 milyar liraya ulaşıyor.
TESKOMB ve Halkbank'a bulunan yaklaşık 70 milyarlık kredi borcunda taksit ödeme süresinin Temmuz'a ertelenmesi ve çek düzenlemesi de esnafa nefes aldırdı.