Borsa 30 Nisan'ı düşüşle tamamladı! BIST 100 endeksi son durum

HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI HANGİ SEKTÖR KAYBETTİRDİRDİ?

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,79 ile finansal kiralama, faktoring oldu.