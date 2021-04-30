Borsa 30 Nisan'ı düşüşle tamamladı! BIST 100 endeksi son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kaybederek 30 nisan'ı 1.397,82 puandan noktaladı.
15,1 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE İŞLEM HACMİ
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI HANGİ SEKTÖR KAYBETTİRDİRDİ?
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,79 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, enflasyon endişeleri ve buna paralel artan ABD'nin 10 yıllık faizinin, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirtti.