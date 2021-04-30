Türkiye kripto para piyasaları üzerinden yapılan vurgunları konuşuken flaş bir gelişme daha yaşandı.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI...
Resmi Gazete'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe, "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ile "Tasarruf finansman şirketleri" ibareleri eklendi.
İşte o karar:
ÖDEMELERDE KULLANILAMIYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği de 16 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.