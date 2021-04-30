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    • Ekonomi
    • 01.05.2021 01:02
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    • 01.05.2021 01:18
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    ' para'da yeni düzenleme! Suç gelirlerinin aklanmasını engelleyen yönetmeliğe "Kripto varlıklar" ibaresi eklendi

    Türkiye para piyasaları üzerinden yapılan vurgunları konuşuken flaş bir gelişme daha yaşandı. Suç gelirlerinin aklanmasını engelleyen yönetmeliğe “Kripto varlıklar” ibaresi eklendi.

    Kara para aklayanlar yandı!

    Türkiye kripto para piyasaları üzerinden yapılan vurgunları konuşuken flaş bir gelişme daha yaşandı.

    SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI...
    Resmi Gazete'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe, "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ile "Tasarruf finansman şirketleri" ibareleri eklendi.

    İşte o karar:

    ÖDEMELERDE KULLANILAMIYOR
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği de 16 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

    Yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

        Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık; dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ediyor.

        30 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
        Yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

        Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak.

            Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

            Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, 30 Nisan'da yürürlüğe girdi.

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