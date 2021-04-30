Türkiye kripto para piyasaları üzerinden yapılan vurgunları konuşuken flaş bir gelişme daha yaşandı.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI...

Resmi Gazete'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe, "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ile "Tasarruf finansman şirketleri" ibareleri eklendi.