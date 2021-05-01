İnternet üzerinden bunu yapanlar dikkat! Sahte poliçe ile 5 milyonluk vurgun

Bazı sigorta acentelerinin internet sayfaları kopyalanarak hazırlanan sahte poliçelerle çok sayıda kişinin dolandırıldığı öne sürülerek, internetten poliçe alırken dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Antalya'da sigorta acentesi sahibi Ömer Şahbaz, sistemlerine bir günde çok fazla sigorta poliçesi girişi olduğunu, işlemin çalışanları tarafından yapılmadığını fark etti. Bazı müşterilerin internetten sigorta poliçelerini yenilediklerinin söylemesine rağmen işlemlerin sistemde görülmediğini anlayan Şahbaz, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, diğer mağdurların da tespit edilmesi ve tüm şüphelilerin yakalanması için soruşturmayı sürdürüyor.
"İNTERNETTEN POLİÇE ALIRKEN ÇOK DİKKATLİ OLMALARI GEREKİYOR"
Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) Başkanı İbrahim Düzenli, acenteler olarak iş yerlerinde poliçe düzenlerken "statik IP" kullandıklarını ama salgın nedeniyle bu uygulamanın geçici süre askıya aldığını söyledi.
Dolandırıcıların da bunu fırsat bilerek hazırladıkları sahte poliçelerle hem vatandaşları hem de sigorta acentelerini zarara uğrattığını belirten Düzenli, şunları kaydetti: