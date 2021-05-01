İnternet üzerinden bunu yapanlar dikkat! Sahte poliçe ile 5 milyonluk vurgun





"DOLANDIRICILARIN SİSTEMİ İYİ BİLEN KİŞİLER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Avukat Pınar Hakimoğlu da müvekkilinin sigorta acentesi sahibi olduğunu belirtti. Salgın dolayısıyla evden çalışma sırasında acentenin internet sayfasının arayüzünün kopyalandığını söyleyen Hakimoğlu, bu yöntemle hem acentenin ve müşterilerinin dolandırıldığını dile getirdi.



Konuyla alakalı soruşturmanın devam ettiğini bildiren Hakimoğlu, "Dolandırıcılığı yapanların muhtemelen sigorta şirketinde çalışmış, sistemi iyi bilen kişiler olduğunu düşünüyoruz. Hem müşteriler hem de sigorta acenteleri maalesef dolandırılmaya devam ediyor." dedi.



Acente sahibi Ömer Şahbaz da dolandırıcılığın ardından hemen bağlı bulundukları sigorta şirketiyle görüşerek sistemlerini kapattıklarını söyledi.

Bu süreçte hem kendilerinin hem de müşterilerinin mağdur edildiğini anlatan Şahbaz, zararlarının giderilmesini istediklerini belirtti.

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