Gayrimenkul sektöründe 37 yıldır yenilikçi özelliklere sahip projelere imza atan Demir Grup, İstanbul Büyükçekmece'de bölgenin ilk golf ve tenis sahasını barındıran, 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde rezidans konforu sunan Demir Life projesinde 8 ay gibi bir sürede yüzde 45 satış oranına ulaştı. 821 daire ve 52 dükkandan oluşan, 47 bin metrekarelik yeşil alana sahip projede 1+1'den 5.5+1'e kadar farklı büyüklükteki daire seçenekleri sunuluyor.

Sıra dışı peyzaj alanları, dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapan açık AVM, kafe ve restoranların yer aldığı projede; golf sahası, tenis kortları, basketbol sahası, büyük-küçük açık ve kapalı yüzme havuzları, hamam sauna, aquapark alanı, kreş, eğlence ve sağlıklı yaşam alanları bulunıyor. Demir Life ayrıca, çok amaçlı stüdyo alanı, güneşlenme terası ve yürüyüş parkurlarıyla dikkat çekiyor.

PARLAYAN YILDIZ

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, projeyi 'İstanbul'un parlayan yıldızı' olarak niteledi. Demir, şu bilgileri verdi: "Demir Life, sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda bir Ar-Ge çalışması ürünü. Bölgeye daha önce yapılmamış, lükste ve konforda sınırları aşan bir proje kazandırdık. Bu sayede lansman öncesinde projemizin satışında olağanüstü bir başarı elde ettik. 2023 Nisan'ında teslimlere başlamayı planlıyoruz."