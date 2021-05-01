30 Haziran’a kadar işten çıkartma yasak (Ekonomi haberleri)

TAHİNCİOĞLU, KÜÇÜKYALI'DA DAİRE TESLİMLERİNE BAŞLADI

Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Tahincioğlu, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği İstanbul Anadolu Yakası'nın ilk karma kullanımlı projelerinden biri olan Nidapark Küçükyalı'nın Kınalı'dan sonra gelen 2. etabı olan Nidapark Küçükyalı Sedef'in teslimlerine başladı. Nidapark Küçükyalı Sedef etabının ilk teslimini gerçekleştiren Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak, 2 bloktan oluşan ve Nisan ayı itibariyle teslimleri başlanan Sedef etabının 1+1 ve 2+1 seçenekleriyle toplam 329 daireden oluştuğunu söyledi. Mustafa Çakmak, projenin kendi içerisinde tüm ihtiyaçları karşıladığını belirtti.