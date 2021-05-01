30 Haziran’a kadar işten çıkartma yasak (Ekonomi haberleri)

Pandemi sürecinde çalışma hayatını desteklemek için atılan adımlardan biri olan işten çıkartma yasağında süre uzatımı geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, işten çıkarma yasağı 17 Mayıs'tan 30 Haziran'a uzatıldı. Bu uzatmayla tek taraflı ücretsiz izne çıkartma hakkı ve nakdi ücret desteği de uzatılmış oldu.
MEMURA ERKEN MAAŞ
Memurların maaşları bayram nedeniyle erken ödenecek. Maaşlar, 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacak. Her ayın 15'inde maaşlarını alan memurlar, paralarını böylece 5 gün erken hesaplarında görecek. Bu arada memurlara ilişkin disiplin yönetmeliği yenilendi. Delile dayanmayan, başvuru sahibinin ismi, imzası, adresi olmayan ihbar, şikayetler işleme konulmayacak. Soruşturma yapılmadan ceza verilemeyecek.
TAHİNCİOĞLU, KÜÇÜKYALI'DA DAİRE TESLİMLERİNE BAŞLADI
Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Tahincioğlu, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği İstanbul Anadolu Yakası'nın ilk karma kullanımlı projelerinden biri olan Nidapark Küçükyalı'nın Kınalı'dan sonra gelen 2. etabı olan Nidapark Küçükyalı Sedef'in teslimlerine başladı. Nidapark Küçükyalı Sedef etabının ilk teslimini gerçekleştiren Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak, 2 bloktan oluşan ve Nisan ayı itibariyle teslimleri başlanan Sedef etabının 1+1 ve 2+1 seçenekleriyle toplam 329 daireden oluştuğunu söyledi. Mustafa Çakmak, projenin kendi içerisinde tüm ihtiyaçları karşıladığını belirtti.