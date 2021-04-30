SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! İşte esnaf desteğinin detayları: İcra ve iflas yok!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın madde madde esnafa nefes olacak faizsiz krediden, ödeme ertelemelerine kadar birçok kalemde gerçekleşecek olan destek paketine ilişkin tüm detaylar belli oldu. Buna göre pandemi destek paketi ve ödemelerle ilgili son dakika düzenlemelerinin içerisinde başvurudan tarihlere, destek miktarlarından erteleme sürelerine kadar birçok bilgi verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN MADDE MADDE AÇIKLADI
KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz
Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir ile 500-750 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz
TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksitlerini 1 Temmuz'a kadar erteliyoruz
İhtiyaç sahibi ailelere, hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz
Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Erdoğan, konuşmasında, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri de açıkladı:
Memurlarımıza ve esnafımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilerimize 2018'de başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.
Salgının, faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini 1 ay daha uzatıyoruz.