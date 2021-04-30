PREFABRİK EV YAPIMI İÇİN BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü prefabrik ev yardımı için aranan başvuru şartlarını duyurdu.

Bakanlık tarafından verilen devlet desteği için başvuru ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden kabul edilecek. Açıklanan şartlara göre prefabirk ev yapmak isteyen kişilerin mutlaka aylık hane halkı geliri kriterine uyması gerekiyor. Prefabrrik ev yardımı almak isteyen kişilerin aylık hane halkı geliri para sınırı asgari ücretin üçte birini geçmeyecek yani 701,32 lira sınırını aşmayacak.

Yine Prefabrik ev yardımı için hane içerisinde yaşayan kişilerin yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az birini taşıması isteniyor. 30 bin lira hibe para desteği alınarak kurulacak olan prefabrik evin yerleştirileceği arsanın da tam tapulu hissesi olması isteniyor.