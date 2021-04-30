Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.04.2021 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2021 09:17
    ABONE OL

    Türkiye'de satış patladı! Ev yapana 40.000 hibe müjdesi! ? ?

    barınma yardımları kapsamı her geçen gün genişlemeye devam ederken insanların temel hakları arasında yer alan barınma hakkından yararlanmaları için ihtiyaç sahibi ailelere prefabrik ev yardımı, betonarme ev yardımı ve konut tadilat yardımı olmak üzere 40 bin liraya kadar para yardımı yapılıyor. Ailelere ödenen bu takviye için vatandaşların kazanç koşulunu, konutun yapılacak alan ile alakalı koşulları ve bakanlığın arz ettiği öbür özel şartları sağlamaları isteniyor. İşte 2021 yılı için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - tarafından sağlanan prefabrik ev yardımı. Peki ? ?

    takvim.com.tr
    Türkiye'de satış patladı! Ev yapana hibe müjdesi!

    Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile prefabrik ev yapımı için mali destek verileceği açıklandı. Devlet evi olmayan vatandaşlara prefabrik ev yardımı yapıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı barınma yardımları kapsamı her geçen gün genişlemeye devam ederken insanların temel hakları arasında yer alan barınma hakkından yararlanmaları için ihtiyaç sahibi ailelere prefabrik ev yardımı, betonarme ev yardımı ve konut tadilat yardımı olmak üzere 40 bin liraya kadar para yardımı yapılıyor. Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanan prefabrik ev yardımlarına başvuru yapacak vatandaşların sağlamaları gereken koşullar, başvuru işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacakları ve bilinmesi gereken diğer tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. Peki prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev nasıl yapılır?

    PREFABRİK EV YAPIMI İÇİN BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü prefabrik ev yardımı için aranan başvuru şartlarını duyurdu.

    Bakanlık tarafından verilen devlet desteği için başvuru ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden kabul edilecek. Açıklanan şartlara göre prefabirk ev yapmak isteyen kişilerin mutlaka aylık hane halkı geliri kriterine uyması gerekiyor. Prefabrrik ev yardımı almak isteyen kişilerin aylık hane halkı geliri para sınırı asgari ücretin üçte birini geçmeyecek yani 701,32 lira sınırını aşmayacak.

    Yine Prefabrik ev yardımı için hane içerisinde yaşayan kişilerin yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az birini taşıması isteniyor. 30 bin lira hibe para desteği alınarak kurulacak olan prefabrik evin yerleştirileceği arsanın da tam tapulu hissesi olması isteniyor.

    PREFABRİK EV YARDIMI 2021 DESTEK TUTARI NE KADAR?

    Aile Bakanlığı tarafından ilan edilen bilgilere göre barınma yardımları 4 aşamada vatandaşlara sağlanıyor. Barınma yardımlarının iki tanesi ev yapımı için ödenirken bir tanesi bakım onarım bir tanesi de destek amacıyla ödeniyor. Ev yapım destekleri betonarme ev yardımı ve prefabrik ev yardımı olarak sağlanıyor. İki destek için ayrı ayrı ödeme tutarı belirleyen Aile Bakanlığı için açıklanan yardım tutarları şu şekilde;

    * Prefabrik ev 2021 yardım tutarı: Geri ödemesiz, karşılıksız 30.000 TL

    * Betonarme ev 2021 yardım tutarı; Geri ödemesiz karşılıksız 40.000 TL

        PREFABRİK EV YAPANA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

        Söz konusu yardım tutarı sadece alt gelir grubu muhtaç aileleri kapsayacak. Devlet barınma yardımı olarak ödediği bu tutardan yararlanmak isteyen kişilerde başvuru şartları olarak bu kriterleri arayacak;

        Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evde ikamet etmek,

        Muhtaç durumda olmak,

        Hane halkı aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması yani 701,32 lira rakamını aşmaması,

        Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az bir tanesine sahip olmak,

        Onarımı yapılacak ya da üzerine prefabrik ev kurulacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak.

        Prefabrik evler Türkiye'de ilk olarak büyük depremlerden sonra gündeme gelmiş ve depremde evini kaybeden vatandaşlar için tek katlı, geçici olarak devlet tarafından inşa edilmiştir. Özellikle yurt dışında oldukça yaygın olan prefabrik evler kısa sürede ve pratik bir şekilde inşa edilebiliyor. Yaklaşık 50 yıla kadar ömrü olan prefabrik evlerde hazır malzemelerin yanı sıra çelik ve çimento gibi inşaatın olmazsa olmaz malzemeleri de kullanılıyor. İsteğe göre prefabrik evlere ses ve ısı yalıtım da yapılır.

        Günümüzde Türkiye'de de oldukça yaygınlaşmaya başlayan prefabrik evlerinin tercih edilmesin en önemli nedenlerinden biri az maliyetli olması ve kısa sürede yapılabilmesi.

        Prefabrik ev nasıl yapılır?

        Beton bir zemin üzerine oturtulan prefabrik evlerin kurulumu önceden planlıyor. Kolay işçilikle yapılan bu evlerin malzemeleri fabrikada üretiliyor. Çelik bir iskelet üzerine kurulan prefabrik evlerde maksimum 3 olmak üzere istenilen kat sayısı çıkılır.

        Prefabrik evlerde de tıpkı diğer inşaatlarda olduğu gibi imara açık alanlar için ruhsat alınması gerekiyor.

        Prefabrik evlerin avantajları nedir?

        Yukarda da bahsettiğimiz gibi prefabrik evlerin en önemli ve tercih edilmesine neden olan özelliklerinden biri zaman ve nakitten tasarruf imkanının olmasıdır. Malzemeleri esnek olan prefabrik evler depreme de dayanıklıdır.

        Herkesin kendi zevkine ve istediğine göre özgür bir yelpaze kapsamında inşa edilebilen prefabrik evlerde çevre kirliliğine neden olabilecek hiçbir faktör de bulunmuyor. Ayrıca kullanışlı oabilen parçalarda isteğe göre daha sonra da yer değiştirilebiliyor. Prefabrik yapıların bir diğer avantajı ise sökülüp başka bir yere yeniden kurulabilmesidir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte çıkarma yasağı uzatıldı!
        Haberler Ekonomi Türkiye'de satış patladı! Ev yapana 40.000 hibe müjdesi! Prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev nasıl yapılır?