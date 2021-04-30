Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile prefabrik ev yapımı için mali destek verileceği açıklandı. Devlet evi olmayan vatandaşlara prefabrik ev yardımı yapıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı barınma yardımları kapsamı her geçen gün genişlemeye devam ederken insanların temel hakları arasında yer alan barınma hakkından yararlanmaları için ihtiyaç sahibi ailelere prefabrik ev yardımı, betonarme ev yardımı ve konut tadilat yardımı olmak üzere 40 bin liraya kadar para yardımı yapılıyor. Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanan prefabrik ev yardımlarına başvuru yapacak vatandaşların sağlamaları gereken koşullar, başvuru işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacakları ve bilinmesi gereken diğer tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. Peki prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev nasıl yapılır?
PREFABRİK EV YAPIMI İÇİN BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü prefabrik ev yardımı için aranan başvuru şartlarını duyurdu.
Bakanlık tarafından verilen devlet desteği için başvuru ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden kabul edilecek. Açıklanan şartlara göre prefabirk ev yapmak isteyen kişilerin mutlaka aylık hane halkı geliri kriterine uyması gerekiyor. Prefabrrik ev yardımı almak isteyen kişilerin aylık hane halkı geliri para sınırı asgari ücretin üçte birini geçmeyecek yani 701,32 lira sınırını aşmayacak.
Yine Prefabrik ev yardımı için hane içerisinde yaşayan kişilerin yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az birini taşıması isteniyor. 30 bin lira hibe para desteği alınarak kurulacak olan prefabrik evin yerleştirileceği arsanın da tam tapulu hissesi olması isteniyor.
PREFABRİK EV YARDIMI 2021 DESTEK TUTARI NE KADAR?
Aile Bakanlığı tarafından ilan edilen bilgilere göre barınma yardımları 4 aşamada vatandaşlara sağlanıyor. Barınma yardımlarının iki tanesi ev yapımı için ödenirken bir tanesi bakım onarım bir tanesi de destek amacıyla ödeniyor. Ev yapım destekleri betonarme ev yardımı ve prefabrik ev yardımı olarak sağlanıyor. İki destek için ayrı ayrı ödeme tutarı belirleyen Aile Bakanlığı için açıklanan yardım tutarları şu şekilde;
* Prefabrik ev 2021 yardım tutarı: Geri ödemesiz, karşılıksız 30.000 TL
* Betonarme ev 2021 yardım tutarı; Geri ödemesiz karşılıksız 40.000 TL