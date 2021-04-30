Turizm sektörüne müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV'lerde turizmciler için değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden ve gecelemelerde yüzde 1 olan KDV 1 Haziran sonrasında da devam edecek.

TURİZM SEZONUNA DESTEK OLACAK

Tam kapanma ile koronavirüs pandemisindeki azalmayla beraber canlanacak olan turizm sektörü düşük KDV oranlarıyla daha çok müşteriye uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

