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    • Ekonomi
    • 30.04.2021 09:15
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    • 30.04.2021 09:15
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    Geceleme hizmetinde yüzde 1 KDV'de süre uzatıldı! 'de yayımlandı

    Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranıyla ilgili yapılan düzenleme 'de yayımlandı. Buna göre geceleme hizmetlerinde 1 Haziran'a kadar geçerli olan yüzde 1'lik KDV oranı süre sınırı olmaksızın 1 Haziran sonrasında da devam edecek.

    KDV oranlarında yeni düzenleme! Yürürlüğe girdi

    Turizm sektörüne müjdeli haber 'de yayımlandı. Başkan 'ın imzasıyla mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV'lerde turizmciler için değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden ve gecelemelerde yüzde 1 olan KDV 1 Haziran sonrasında da devam edecek.

    TURİZM SEZONUNA DESTEK OLACAK
    Tam kapanma ile koronavirüs pandemisindeki azalmayla beraber canlanacak olan turizm sektörü düşük KDV oranlarıyla daha çok müşteriye uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam edecek.

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

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    İşte çıkarma yasağı uzatıldı!
    Haberler Ekonomi Geceleme hizmetinde yüzde 1 KDV'de süre uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı