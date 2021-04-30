Kripto para alım-satım platformlarında son bir haftada dört firmanın birden dolandırıcılığa bulaşması bu alanda bir regülasyonun gelmesi konusunda devam eden çabaları hızlandırdı.
Sektörle temaslar devam ederken, görüşülen konuların en önemlilerinden biri de paranın kaynağı, piyasaya girişi ve çıkışı ile şüpheli işlem kriterleri.
Düzenleyici kurumlar ile kripto para ve ödeme kuruluşlarının temaslarında bankadan başlayıp bankada sonlanacak bir sistem üzerinde duruluyor. Bankadan direkt ya da ödeme kuruluşları üzerinde aktarılan paranın satışta da benzer bir şekilde tamamlanması öngörülüyor.