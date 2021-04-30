ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle 55,000 doları aşan Bitcoin, daha sonra kar satışlarıyla döndüğü 54,000 doların üzerinde işlem görüyor.
Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından, 2,700 doları aşan ikinci sıradaki Ethereum da, yükseldiği 2,750 doların üzerinde tutundu.
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı Cuma günü erken saatlerde yüzde 48.2'ye kadar inerken, Ethereum'un payı da yüzde 15'in üzerinde.
Son 24 saat içinde 52,418.03 ve 54,706.16 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.04 artışla 54,087.51 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 8.45 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 6.0 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 12.9 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 2.15 artışla 2,751.45 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 22.01 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 318 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 7.00 artışla 604.42 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 21.21 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 92.58 milyar dolara yükseldi.