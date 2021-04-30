Tüm piyasalarda toplam hacim de, yaklaşık 32 milyar dolar artışla 2.0 trilyon 97.1 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden iki birim de düşenler arasındaydı.



Toplam 9,499 kripto para biriminin işlem gördüğü 372 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 48.2'sini Bitcoin, yüzde 15.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 138 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"En üst düzey İsrail merkezli fiat ödeme sağlayıcısı Simplex artık Cardano (ADA) işlemlerini destekliyor. Simplex tarafından paylaşılan basın açıklamasına göre, Cardano'nun ilk yerel parası ADA, Simplex'in varlık paketine eklendi. Kripto-fiat ödeme işlemcisi Simplex tarafından ADA madeni paranın entegrasyonu, Cardano (ADA) topluluğu için büyük önem taşıyor.



"Japon finans devi SBI Group'un CEO'su Yoshitaka Kitao, Ripple'ın halka açılacağını söyledi ve kurucu ortak Chris Larsen'in şirketin böyle bir yönde ilerlemesini istediğini ekledi: "Mevcut davadan sonra Ripple halka açılacak ... Chris bunu yapmak istiyor"

"VeChain (VET) Vakfı, NFT ekosistemini oluşturmak için 1 milyon dolarlık bir hibe programı başlattı. Program, pazar yerleri, token köprüler, DeFi uygulamaları, açık kaynak araçları ve daha fazlası gibi VeChainThor'daki NFT projelerini finanse edecek. VeChain'e göre, işletmeler NFT'lerin kitlesel olarak benimsenmesini sağlayacak. Kurumsal NFT'ler, bu tür işletmeler ve NFT endüstrisi iş birliğinin bir sonucu olacak.



"VeChain'e dayalı bir çözüm, Kıbrıs'taki insanlara Covid-19 ile mücadelede yardımcı olacaktır. Kıbrıs Akdeniz Hastanesi Dijital Dönüşüm Danışmanı Chris Pana, yeni E-HCert Uygulamasının lansmanını duyurdu. Uygulama tarafından toplanan bilgiler blok zinciri VeChainThor tarafından garanti edilecek ve Kıbrıs'taki Akdeniz Hastanesine iletilecektir. Bu nedenle, E-HCert Uygulaması dijital kanıt olarak uygulanmıştır.

"Pana şöyle dedi : Yeni E-HCert Uygulamasının Kıbrıs Akdeniz Hastanesinde yayında olduğunu duyurmaktan gurur duyuyorum. Son iki hafta içinde 500'den fazla kişi laboratuvar testlerini ve Covid-19 sonuçlarını Uygulamalarında aldıç-.



"VeChain Vakfı İSE şunları ekledi : Kıbrıs Akdeniz Hastanesi'ndeki tıbbi personel için ilk 100 COVID-19 aşılama kaydı artık VeChain halka açık blok zincirinde güvenli bir şekilde saklanıyor. Bu teknoloji sayesinde, hükümetler ve bireyler sonuçların kalitesi ve geçerliliği konusunda güvence altına alınır." (Grafik)