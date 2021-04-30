3 ay ertelemeli kredinin detayları netleşti! Başvuran tüm vatandaşlara hemen 3.000-5.000 ile 20.000 TL kredi verilecek!

Başvuran tüm vatandaşlara hemen 3000-5.000 ile 20.000 TL kredi verilecek! Bankalar tarafından gelen son dakika kararları ile beraber vatandaşlar anlık olarak kredi çekebilecekler. 3 ay geri ödemesiz olarak verilen kredi kapsamında anlık olarak ihtiyaç kredisi alabilecekler. Bireysel krediler müşterinin ödeme gücüne göre 36 aya kadar taksitlendirilebilir. Genelde bankalar bireysel kredi müşterilerinden herhangi bir teminat talep etmez. Birçok banka için sadece nüfus cüzdanı ve gelir belgesi bireysel kredi başvurusu için yeterlidir. Hatta bazı bankalar düşük miktarlı kredilerde müşterisinden gelir belgesi bile talep etmeyebilir.
20.000 TL 36 AY ÖDEME
5.000 TL 36 AY ÖDEME