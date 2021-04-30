3 ay ertelemeli kredinin detayları netleşti! Başvuran tüm vatandaşlara hemen 3.000-5.000 ile 20.000 TL kredi verilecek!

3 ay geri ödemesiz kredi…

Özel ve kamu bankaları tarafından gelen açıklamaya göre artık milyonlarca vatandaş kredi çekme talebinde bulunabilecekler. Bunların yanı sıra ihtiyaç kredisi kapsamında vatandaşlara 36 ay vadenin yanı sıra 3 ay geri ödemesiz olarak imkanlar geliyor. Korona virüs süreçlerinde bir nebze durumları hafifletmek için bu fırsatlar vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Kredi maksimum vade seçenekleri ile beraber sunuluyor.

Geri ödeme süreci 3 ay sonra başlayacak olmasının ardından 3.000 ila 30 bin TL arasında verilen kredi paketleri dikkatleri çekiyor. Vatandaşların bankalar tarafından sunulan kredi kapsamında 5 bin, 6 bin ve 10 bin TL kredi paketleri de dikkatleri çekmeye devam ediyor.