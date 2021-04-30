1100 TL yardım ne zaman yatacak? 1100 TL yardım başvurusu e-devlet nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan pandemi sosyal destek yardımının 1100 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. 1100 TL pandemi sosyal yardım desteği ile ilgili merak edilen tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.