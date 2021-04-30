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    • Ekonomi
    • 01.05.2021 01:34
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    • 01.05.2021 01:34
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    Gündemde yüzbinlerce vatandaş ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs salgının devam ettiği şu süreçte Kabine Toplantısı 17 günlük tam kapanma kararı verildi. Ayrıca pandemiden olumsuz yönde etkilenen vatandaşlara destekler devam ediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa aylık 1000 TL gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı. Bu gelişme üzerine merakla araştırılan ? Sorusunun cevabını haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    1100 TL yardım ne zaman yatacak?

    1100 TL yardım ne zaman yatacak? 1100 TL yardım başvurusu e-devlet nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan pandemi sosyal destek yardımının 1100 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. 1100 TL pandemi sosyal yardım desteği ile ilgili merak edilen tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

    1100 TL YARDIM NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi. 1100 TL'lık nakdi yardım desteğinin de bu tarihten itibaren yatırılması bekleniyor.

    NAKDİ YARDIM 1100 TL'YE ÇIKARILDI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım ile ilgili bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz." dedi.

    1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    1100 TL yardım başvurusu e-Dvelet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde yapılıyor.

    TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

    0- Pazartesi
    2-Salı
    4-Çarşamba
    6-Perşembe
    8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.

    Hafta sonu günleri olan cumartesi ve pazar günleri sınırlama bulunmuyor ve herkes başvurusunu yapabiliyor.

        KİMLER FAYDALANABİLİR?

        AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

        Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
        5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
        İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar destekten yararlanabilmekte.

        KİMLER FAYDALANAMAZ?

        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.
        5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
        5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
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        Haberler Ekonomi 1100 TL yardım ne zaman yatacak? 1100 TL yardım başvurusu e-devlet nasıl yapılır?