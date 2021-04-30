1100 TL yardım ne zaman yatacak? 1100 TL yardım başvurusu e-devlet nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan pandemi sosyal destek yardımının 1100 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. 1100 TL pandemi sosyal yardım desteği ile ilgili merak edilen tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
1100 TL YARDIM NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi. 1100 TL'lık nakdi yardım desteğinin de bu tarihten itibaren yatırılması bekleniyor.
NAKDİ YARDIM 1100 TL'YE ÇIKARILDI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım ile ilgili bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz." dedi.
1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1100 TL yardım başvurusu e-Dvelet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde yapılıyor.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.
Hafta sonu günleri olan cumartesi ve pazar günleri sınırlama bulunmuyor ve herkes başvurusunu yapabiliyor.