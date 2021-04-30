ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ



Çan Termik santral tarafından yapılan bildirimde yatırımcıların beklediği şekilde halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL'lik arz gerçekleştirilecek Dağıtım Türü Olarak ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde değişiklik yapıldı.

Dağıtım şekli oransal olarak planlanmıştı. Eşit dağıtım olarak güncellendi. %50'sini yani 33.795.000 adet hisseyi bireysel yatırımcıya dağıtılacak . 131.800.500 TL'lik Pay ise Eşit Olarak Dağıtımı gerçekleştirilecek.