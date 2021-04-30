Cante Çan 2 halka arz işlemleri ve borsa bilgileri hakkında detayları öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Çan2 termik halka arz talep toplama tarihi 21-22 Nisan olarak belirlenmiş ve başvuru sonrası borsada işlem göreceği tarih akıllarda yer edindi. Peki, Cante ne zaman borsada işlem görecek? Cante Çan 2 borsa kodu nedir? İşte detaylar...
CANTE NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK? BORSA KODU...
Çan2'nin payları da 3,90 TL/pay baz fiyat ve "CANTE.E" kodu ile 30 Nisan'da işlemlere açılacak.
İşte diğer bilgiler;
CANTE HİSSE FİYATI NE KADAR?
Çan2 termik halka arz talep toplama tarihi 21-22 Nisan olarak belirlenmişti. 1 TL nominal değerli paylar 3,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.
ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ
Çan Termik santral tarafından yapılan bildirimde yatırımcıların beklediği şekilde halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL'lik arz gerçekleştirilecek Dağıtım Türü Olarak ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde değişiklik yapıldı.
Dağıtım şekli oransal olarak planlanmıştı. Eşit dağıtım olarak güncellendi. %50'sini yani 33.795.000 adet hisseyi bireysel yatırımcıya dağıtılacak . 131.800.500 TL'lik Pay ise Eşit Olarak Dağıtımı gerçekleştirilecek.