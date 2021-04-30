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    • Ekonomi
    • 01.05.2021 01:54
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    • 01.05.2021 01:54
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    Gündemde milyonlarca kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Gündemi meşgul eden en önemli konulardan biri Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi oldu ve geçtiğimiz günlerde yapılacak zamla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Milyonların merakla beklediği ve araştırdığı ? Sorusunun yanıtı da bu açıklamayla birlikte netleşmiş oldu. Peki emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını hangi tarihte alacak?

    takvim.com.tr
    Emekli maaşları ne zaman yatıyor?

    Emekli maaşları ne zaman yatıyor? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer aldı. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala hem maaşların hem de ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş ne kadar Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi alacak? Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan zammı açıkladı, peki yatacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

    EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli maaşlarının ödeneceği tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor fakat tarih henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Emekli ikramiyesinin zamlı tutarı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek." dedi.Emekli bayram ikramiyesinin mayıs ayının başında verileceği açıklandı.

        YENİ EMEKLİLER ZAMLI İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

        Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.

        Kanuna göre, SGK'dan "bayramın içinde bulunduğu ayda" gelir ve aylık almakta olan kişilere ikramiye ödenecek. Bayram mayıs ayında olduğu için mayıs ayı itibarıyla aylık ve gelir almakta olanlar ikramiye alabilecek.

        Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihi izleyen ayın 1'inden geçerli olmak üzere bağlanıyor. 30 Nisan 2021 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylığı 1 Mayıs'tan geçerli olarak bağlanacağı için, bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecekler. Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başlayacak, bayram ikramiyeleri ise mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Emeklilik dilekçesini 30 Nisan'a kadar verenlerin ikramiyesi ise aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.
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        Haberler Ekonomi Emekli maaşları ne zaman yatıyor? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu?