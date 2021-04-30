Emekli maaşları ne zaman yatıyor? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer aldı. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala hem maaşların hem de ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş ne kadar Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi alacak? Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan zammı açıkladı, peki yatacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar…
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşlarının ödeneceği tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor fakat tarih henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli ikramiyesinin zamlı tutarı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek." dedi.Emekli bayram ikramiyesinin mayıs ayının başında verileceği açıklandı.