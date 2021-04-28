Bankalar açık mı? Tam kapanmada kamu ve özel bankalar hizmet veriyor mu? Çalışma saatleri nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi yayınladı ve 81 il valiliklerine gönderdi. Binlerce kişi bankalarda yapılan işlemleri tam kapanmada gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini merak ediyor ve araştırmalar yapıyor. Peki bankalar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Şubeler açık olacak mı? İşte cevabı…
TAM KAPANMADA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; ''10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,
Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.
TAM KAPANMADAN KİMLER MUAF?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde şu detaylar yer aldı;
Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;
1. TBMM üyeleri ve çalışanları,
2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli
olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),
3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,
4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,