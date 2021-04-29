Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

* Küresel ve yurtiçi gelişmeler ve enflasyona dair değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşacağım. Salgına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonomi destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerle toparlanmaya devam etmektedir. Bu iyileşme sürecinde özellikle imalat sanayi faaliyetleri belirleyici olmaktadır. Kısıtlanmalar nedeniyle Avrupa'da yavaşlamalar beklenirken, ABD'deki görünüm belirgin şekilde iyileşmektedir.

* 2021 büyüme tahminleri mercek altına alınınca bazı Avrupa ülkelerinde aşağı yön gözlemlenirken, ABD ve İngiltere gibi önemli ihracat pazarlarımızda belirgin bir iyileşme öngörülmektedir. Emtia fiyatlarındaki yüksek seviyeler ve büyüyen ülkelerdeki iyileşmeler enflasyonda olumlu görülmektedir. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı oluşturmakta, makro dengeleri kırılganlık geçiren ülkeler daha çok etkilenmektedir.

* Maliyet ve talep yönlü küresel enflasyon baskılarını yakından takip ediyoruz. Veri duyarlılığı ve buna bağlı oynaklıkların devam edeceği ve ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı döneme giriyoruz. Gelişmiş ülkelerin tahvil getirilerinin artışı gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerini sekteye uğratmıştır.

* İktisadi faaliyet olumlu bir şekilde 2020'nin son çeyreğin güçlü seyrini korumuş ve devam etmiştir. İnşaat yatırımları dışında yurt içi talep güçlü bir ivme sergilemiştir. Kamu kesimi de iç talebe destek vermiştir. Salgına rağmen ciro endeksleri yılın ilk çeyreğinde artışını sürdürmüştür. Turizm bağlantılı bazı sektörler haricinde imalat sektöründe olumlu seyir izlenmiştir. Yüksek frekanslı veriler, kredi gelişmeler, kontrollü normalleşme iktisadi faaliyetin güçlü seyrinin sürdürdüğüne işaret etmiştir.

* Salgının gidişatı ve aşılamaya bağlı iktisadi faaliyet üzerinde riskler bulunmaktadır. Finansal sıkılaşmanın yanı sıra kısıtlamaların etkisiyle iktisadi faaliyetlerin yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. İstihdam artışının büyümenin gerisinde kaldığı görülmektedir. Bunda konaklama, yiyecek hizmetleri ve eğlence kültür gibi hizmetlerin salgından etkileniyor oluşu etkili olmaktadır. Yurtdışı ve yurtiçinde aşılamaya bağlı olumsuzlukların giderilmesi ve turizmin hız kazanmasıyla istihdamın genişlemesi beklenmektedir.

* Yatırım amaçlı kredi talebinin arttığı ve yatırım eğiliminin güçlendiği görülmektedir. İhracat genele yayılarak artışını sürdürmektedir. Avrupa ve Avrupa dışına yapılan ihracat olumlu seyir izlemiştir. Güçlü iç talep ve artan emtia fiyatları ithalat faturasını olumsuz etkilemektedir. Altın ithalatı yavaşlama eğilimine girmiştir. Altın ithalatı Mart'ta tarihsel ortalamanın altına indi.

* Belli sektörlerde ihracat ilave ivme kazanmıştır. Tedarik sorunları başta otomotiv olmak üzere bazı sektörlerde hammadde ve ekipman yetersizliğine yol açarak, üretim ve ihracatı etkiliyor. Yılın 2. yarısında iyileşmeyle arz sıkıntılarının giderileceğini tahmin ediyoruz. İhracat tarafındaki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı tarihsel ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 80-90 bandında istikrar kazanmış olması sağlık dış denge açısından önem arz etmektedir.

* Kredilerin büyüme hızı kritik önemlidir. Parasal sıkılaştırma adımlarına bağlı kredi büyümesi yavaşlamış. Ocak sonrası artışa geçmiştir. Sıkılaşmaya rağmen bireysel kredilendirmede büyüme sürmektedir. Konut kredileri yavaşlama sonrası zayıf seyretmektedir.

* Merkez Bankası yukarı yönlü riskler dikkate alınarak parasal sıkılaştırma yapmış, sıkı politika durusunu korumuştur. Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüş önceliğiyle kararlılıkla sürdürülmesi, oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir. Yüksek emtia fiyatları, güçlü iç talep, küresele bağlı arz kısıtları, birikimli döviz kuru etkileri enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor.

* Tüketici enflasyonu 2020 sonundaki yüzde 14,6 seviyesinden ilk çeyrekte yüzde 16,2'ye yükselmiştir. Salgınla 2020'de tüketim kalıplarında önemli değişimler olmuş. Enflasyon sepetindeki ağırlıklar güncellenmiştir. Tüketici enflasyon sepetinde yapılan ağırlık güncellemesinin ocak tahmin patikasına etkisinin nisanda 0,5 puana ulaştıktan sonra, kademeli azaldıktan sonra yıl sonunda ortadan kalkacağı öngörülmüştür. Enflasyonda ilk çeyrekte görülen yükselişte temel mal ve enerji grupları öne çıkmıştır. Çekirdek göstergelerin eğilimleri bir miktar iyileşmekle birlikte yüksek seyretmeye devam etmiştir.

* Enflasyon eğiliminin nisanda da iyileşmeye devam etmekle birlikte yüksek düzeylerini koruyacağını bildirmeliyiz. Ocak sonundan itibaren kredi büyümesindeki yükseliş eğilimi ve mart ayındaki kontrollü normalleşmenin iç talebe etkilerine işaret etmektedir. Mart ayında ilave sıkılaştırmanın krediler üzerindeki sınırlayıcı etkilerinin belirgenleşeceği ve enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların hafifleyeceğini öngörmekteyiz.

* Enflasyonda etkili olan diğer unsur fiyat artışıdır. Tedarikçilerin teslim süreleri uzamıştır. Mineral madde, metal ve bağlantılı sektörlerde teslimattaki gecikmeler belirgin şekilde fark edilmektedir. Arz sıkıntısı ne kadar süreceği belirsizlik olmakla beraber kademeli hafiflemesini bekliyoruz. Enflasyon beklentilerindeki mevcut seviyeler, risk oluşturmaya devam etmektedir.

* Ham petrol yukarı yönlü güncellendi. Petrol fiyatlarının bir miktar daha yükseldikten sonra 2. yarıda gerileceği ve 2021 ortalaması 64,4 dolar, 2022 ortalaması 61,9 dolara ulaşacağı bir fiyatlamaya işaret ediyor.

* Gıda enflasyonu varsayımlarını 2021 ve 2022 yılları için yukarı yönlü güncelledik. Gıda enflasyonu tahmini 2021 yılı için yüzde 13 olarak güncelledik. Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 7,5 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2023 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

* Enflasyon ana eğiliminde artış 2021 sonundaki tahmini 0,1 puan yükseltti. Enflasyonun 2021 yıl sonunda tahmin 2022 yıl sonu tahminini 0,3 puan yukarı çekmektedir. İthalat tahmini 0.3 puan yukarı çekilirken gıda enflasyonunu da 0.1 puan yukarı çekilmiştir.