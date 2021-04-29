1.110 TL ikramiye bu hafta yatar mı? İki bayramda da ödenecek! Emekli ikramiyesi ne zaman yatar?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Emekli vatandaşlar her yıl çifte bayram yaşıyor. Hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1.110 TL ikramiye verilecek. Böylelikle yıl içerisinde alınan toplam ikramiye miktarı 2.220 TL olacak. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ikramiye tarihi de merak ediliyor. Peki emekli ikrmaiyesi ne zaman yatar?
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?
Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin gelecek ramazan bayramında artması bekleniyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.
ÖDEMELER NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatacağını belirtti.
Bu bilgiler ışığında, 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.
Ayrıca Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili de müjdeyi veren Erdoğan, temmuz ayının ortasında da Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağını söyledi.