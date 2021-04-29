1.110 TL ikramiye bu hafta yatar mı? İki bayramda da ödenecek! Emekli ikramiyesi ne zaman yatar?

YENİ EMEKLİLER DE ALIYOR

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor. Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek. Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında yararlanacak. Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkân veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Hem kocasından hem babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.