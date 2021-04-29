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    • Ekonomi
    • 29.04.2021 09:30
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    • 29.04.2021 09:30
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    1.110 TL ikramiye bu hafta yatar mı? İki bayramda da ödenecek! ne zaman yatar?

    ne zaman yatar? Milyonlarca emekli hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı öncesi 1.100 TL ikramiye alacak. Emeklilere müjdeli haberi Başkan Erdoğan duyurmuştu. Erdoğan yaptığı açıklamasında emeklilere tam 100 TL ikramiye zammı verileceğini belirtmişti. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

    takvim.com.tr
    1.110 TL ikramiye bu hafta yatar mı? İki bayramda da ödenecek! Emekli ikramiyesi ne zaman yatar?

    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Emekli vatandaşlar her yıl çifte bayram yaşıyor. Hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1.110 TL ikramiye verilecek. Böylelikle yıl içerisinde alınan toplam ikramiye miktarı 2.220 TL olacak. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ikramiye tarihi de merak ediliyor. Peki emekli ikrmaiyesi ne zaman yatar?

    EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

    Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin gelecek ramazan bayramında artması bekleniyordu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.

    ÖDEMELER NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatacağını belirtti.

    Bu bilgiler ışığında, 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.

    Ayrıca Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili de müjdeyi veren Erdoğan, temmuz ayının ortasında da Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağını söyledi.

        YENİ EMEKLİLER DE ALIYOR

        Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor. Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek. Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında yararlanacak. Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkân veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak.

        Hem kocasından hem babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

        İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANA DA VAR

        Mevcut sistemde emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almayı sürdürüyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Bayram ikramiyesine hiçbir şekilde haciz konulamayacak. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek.

        KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

        Bayram ikramiyesi: emekliler, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine veriliyor.
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        Haberler Ekonomi 1.110 TL ikramiye bu hafta yatar mı? İki bayramda da ödenecek! Emekli ikramiyesi ne zaman yatar?