Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? Ziraat GYO halka arz hangi bankada? Borsada birçok şirket halka arz süreçlerini tamamlıyor. Ziraat GYO halka arz işlemleri de 28-29-30 Nisan tarihlerinde sürecek. Hisse almak isteyenler de Ziraat GYO halka arz hangi bankada sorusuna yanıt arıyor. Peki Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı?