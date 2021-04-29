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    • Ekonomi
    • 29.04.2021 11:10
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    • 29.04.2021 11:10
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    halka arz eşit mi oransal mı? hangi bankada?

    halka arz eşit mi oransal mı? Ziraat GYO talep toplama tarihleri devam ediyor. 28-29-30 Nisan tarihlerinde süreci devam edecek. Peki ? Ziraat GYO hisse nasıl alınır? Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

    takvim.com.tr
    Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? Ziraat GYO halka arz hangi bankada?

    Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? Ziraat GYO halka arz hangi bankada? Borsada birçok şirket halka arz süreçlerini tamamlıyor. Ziraat GYO halka arz işlemleri de 28-29-30 Nisan tarihlerinde sürecek. Hisse almak isteyenler de Ziraat GYO halka arz hangi bankada sorusuna yanıt arıyor. Peki Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı?

    ZİRAAT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

    Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.

    SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.

    Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

    ZİRAAT GYO BAŞVURU KANALLARI

    Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

    Ziraat Yatırım Kanallarından,
    • Ziraat Yatırım E-şube
    • Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS
    • Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS


    • 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi
    Ziraat Bankası Kanallarından
    • Ziraat Bankası internet şubesi
    • Ziraat Mobil " Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

        ZİRAAT GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

        Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan bildirimde halka arzın oransal dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

        ZİRAAT HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

        Ziraat GYO halka arzı kapsamında satışa sunulacak olan 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulmaya başlanacak.

        1 LOT = 1,60 TL (Iskonto oranı % 25)
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        Haberler Ekonomi Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? Ziraat GYO halka arz hangi bankada?