Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? Ziraat GYO halka arz hangi bankada? Borsada birçok şirket halka arz süreçlerini tamamlıyor. Ziraat GYO halka arz işlemleri de 28-29-30 Nisan tarihlerinde sürecek. Hisse almak isteyenler de Ziraat GYO halka arz hangi bankada sorusuna yanıt arıyor. Peki Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı?
ZİRAAT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKADA?
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.
SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.
Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
ZİRAAT GYO BAŞVURU KANALLARI
Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde
Ziraat Yatırım Kanallarından,
• Ziraat Yatırım E-şube
• Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS
• Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS
• 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi
Ziraat Bankası Kanallarından
• Ziraat Bankası internet şubesi
• Ziraat Mobil " Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.