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    • Ekonomi
    • 30.04.2021 04:22
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    • 30.04.2021 04:22
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    2021'i rekorla sürdürüyor: 'da zirveye yerleştiler

    2021'e rekorla sürdürüyor. Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 2021 yılının (ocak-nisan) ilk dört ayı uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nda 63 bin 064 uçak seferi gerçekleştirildi.

    İstanbul Havalimanı 2021'i rekorla sürdürüyor

    2021'e rekorla sürdürüyor. Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 2021 yılının (ocak-nisan) ilk dört ayı uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nda 63 bin 064 uçak seferi gerçekleştirildi.

    Bu seferlerle 2021 yılının ilk dört ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı olarak kayıtlara geçen İstanbul Havalimanı'nı, 53 bin 921 uçuşla takip etti.

    Listenin 3. sırasında 52 bin 532 seferle , 4. sırasında 52 bin 464 seferle , 5. sırasında ise 42 bin 543 seferle havalimanları yer aldı.

    "BU GURUR HEPİMİZİN"
    'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Dünyanın havacılık merkezi olarak çıktığımız bu yolda, 2021 yılının ilk 4 ayında Avrupa'da lideriz. Ocak-nisan aralığında @eurocontrol verilerine göre, diğer havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Bu gurur hepimizin"

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