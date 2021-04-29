Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanır oldu. Milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı yaklaşırken ne zaman ve ne kadar zamlı emekli maaşı alacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Peki yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte ayrıntılar…
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli ikramiyesinin zamlı tutarı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek." dedi.
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesinin mayıs ayının başında verileceği açıklandı.
YENİ EMEKLİLER ZAMLI İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.