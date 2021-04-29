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    • Ekonomi
    • 30.04.2021 02:02
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    • 30.04.2021 02:02
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    Tüm illerden yaklaşık 13 milyon vatandaş ? Sorusuna yanıt arıyor. Günlerdir merakla ve heyecanla beklenen soru yanıtını buldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla tarih netleşti. Diğer yandan emekli ikramiyelerine yapılacak zam da oldukça merak ediliyordu ve zamlı rakam açıklandı. Peki ? Tam kapanmada bayram öncesi emekliler maaşlarını alabilecek mi? İşte son dakika gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanır oldu. Milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı yaklaşırken ne zaman ve ne kadar zamlı emekli maaşı alacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Peki yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte ayrıntılar…

    EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Emekli ikramiyesinin zamlı tutarı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek." dedi.

    RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli bayram ikramiyesinin mayıs ayının başında verileceği açıklandı.

    YENİ EMEKLİLER ZAMLI İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

    Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.

        Kanuna göre, SGK'dan "bayramın içinde bulunduğu ayda" gelir ve aylık almakta olan kişilere ikramiye ödenecek. Bayram mayıs ayında olduğu için mayıs ayı itibarıyla aylık ve gelir almakta olanlar ikramiye alabilecek.

        Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihi izleyen ayın 1'inden geçerli olmak üzere bağlanıyor. 30 Nisan 2021 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylığı 1 Mayıs'tan geçerli olarak bağlanacağı için, bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecekler. Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başlayacak, bayram ikramiyeleri ise mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Emeklilik dilekçesini 30 Nisan'a kadar verenlerin ikramiyesi ise aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.

        BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLECEK?

        Sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Neden, çünkü uygulama sadece SGK'dan aylık alanları kapsıyor da ondan. Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmadılar. Özetle, yeni bir düzenleme yapılmazsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de özel sandık emeklileri ikramiyeden yararlanamayacak. Gelelim, mera edilen, yeni emekli olacakların da ikramiye alıp alamayacağı konusuna. Şöyle ki, nisan ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler mayıs ayında ödenecek bayram ikramiyesini alabilecekler.
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