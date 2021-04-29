22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları sabahın ilk saatleriyle birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 469,8 liradan işlem görmüştü. Aynı zamanda Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 466,20 liradan tamamlamıştı. Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 466 bin liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 466,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 466,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 466 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 466 bin liradan tamamladı.