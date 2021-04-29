22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları sabahın ilk saatleriyle birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 469,8 liradan işlem görmüştü. Aynı zamanda Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 466,20 liradan tamamlamıştı. Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 466 bin liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?