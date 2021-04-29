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    • Ekonomi
    • 30.04.2021 06:33
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    • 30.04.2021 06:33
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    bilezik ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu? Büyük sıçrayışlar yaşamıştı! Ani değişimi kafa kurcalıyor

    Yakın zamanda piyasalarda görülen inişli çıkışlı seyir sonrası vatandaşlar fiyatlarına odaklandı. Dün İstanbul 'da, kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 466,20 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 466 bin liradan tamamlamıştı. İşte bilezik ve çeyrek altın fiyatları

    22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları sabahın ilk saatleriyle birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 469,8 liradan işlem görmüştü. Aynı zamanda Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 466,20 liradan tamamlamıştı. Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 466 bin liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 466,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 466,20 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 466 BİN LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 466 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 687 milyon 208 bin 839,66 lira, işlem miktarı ise 1.474,55 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 688 milyon 36 bin 651,45 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler ve Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.768,40 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 06.30 itibarıyla 1.765 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 466 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1696 lira, satışta 8,2023 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1803 lira, satışta 8,2131 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 06.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2116, sterlin/dolar paritesi 1,3953, dolar/yen paritesi de 108,91 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,85 kazanımla 67,73 dolardan işlem görüyor.

            Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmemesi ile birlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahvil alımını yavaşlatmayacaklarına ve enflasyondaki artışın geçici olduğuna ilişkin açıklamalarının altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

            Bugün, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de ilk çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verileri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktardı.
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