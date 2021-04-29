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    • Ekonomi
    • 29.04.2021 08:59
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    • 29.04.2021 09:06
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    İşçi çıkartan ni uzatamaz! 'dan açıklama geldi

    Koronavirüs salgını nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatılan () başvuruları, işçi çıkartan iş yerleri için iptal edilecek. konuyla ilgili olarak bir yazı yayınladı.

    Bunu yapan KÇÖ'yü uzatamaz! Açıklama geldi

    İŞKUR'un konuyla ilgili yazısında, 2021 Mart ayında kısa çalışma ödeneği ödenen bildirgeler için otomatik uzatma işlemi yapıldığı belirtilerek, "Merkezden yapılan bu uzatma işlemi, daha önce uzatma talebinde bulunmuş ve bitiş tarihi 31 Mart 2021 olan bildirgelerin bitiş tarihi 30 Haziran 2021 tarihine çekilmek ve 2021 Nisan ve sonrası için haftalık çalıştırılmayacak saati sıfır olarak güncellenmek suretiyle yapılmıştır" denildi.

    İşverenlerin gerekli işlemleri ivedi şekilde yapması istenen yazıda, "Girilecek yeni bildirgenin kısa çalışma başlama tarihinin ayın birinci günü olması gerekmekte olup, hiçbir şekilde bildirgenin bitiş tarihinin 30 Haziran 2021 tarihini geçmemesi gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

    Kısa çalışma döneminde işçi çıkartan iş yerlerindeki kısa çalışma uygulamasının durdurulduğu anımsatıldı.

        Yazıda, bu durumlarda kısa çalışma uzatma işleminin de iptal edilmesi gerektiği bildirildi.

        Daha önce kısa çalışma uzatmasından yararlanmayan ya da irtibat sağlanamayan işverenlerin geriye dönük uzatma işlemi yapabileceği ifade edildi.

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        Haberler Ekonomi İşçi çıkartan kısa çalışma ödeneğini uzatamaz! İŞKUR'dan açıklama geldi