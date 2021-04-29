İŞKUR'un konuyla ilgili yazısında, 2021 Mart ayında kısa çalışma ödeneği ödenen bildirgeler için otomatik uzatma işlemi yapıldığı belirtilerek, "Merkezden yapılan bu uzatma işlemi, daha önce uzatma talebinde bulunmuş ve bitiş tarihi 31 Mart 2021 olan bildirgelerin bitiş tarihi 30 Haziran 2021 tarihine çekilmek ve 2021 Nisan ve sonrası için haftalık çalıştırılmayacak saati sıfır olarak güncellenmek suretiyle yapılmıştır" denildi.