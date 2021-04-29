Dogecoin ve Bitcoin kripto para birimlerindeki son durumu merak edenler sabah saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Dün Elon Musk'ın Dogecoin ile ilgili attığı tweet Dogecoin'in yükselmesine neden olmuştu. Peki, Dogecoin ve Bitcoin ne kadar oldu? İşte 29 Nisan kripto para piyasalarında son durum

BİTCOİN 55,000 DOLAR SINIRINDA

Bitcoin, ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle gelen alımlarla yükseldiği 55,000 dolar sınırına yakın işlem görüyor.