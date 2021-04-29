Tam kapanmada borsalar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs arası borsalar çalışıyor mu?

29 Nisan - 17 Mayıs arası borsalar çalışıyor mu? Tam kapanmada borsalar açık mı? Türkiye 18 günlük tam kapanma sürecien girecek ve bu süreçte borsaların çalışma düzenlerinin nasıl olacağı da merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı açıklamasıyla yasakta çalışacak ve çalışması yasaklanan yerler belli oldu.

KAPALI OLACAK İŞLETMELER

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.