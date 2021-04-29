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    • Ekonomi
    • 30.04.2021 00:30
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    • 30.04.2021 00:30
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    ! ürünlerinde Ramazan Bayramı’na özel indirimler…

    Vatandaşların merakla beklediği yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. ürünlerinde Ramazan Bayramı’na özel indirimler dikkat çekiyor ve markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek isteyenler fırsatlara göz atıyor. Özellikle bayram çikolatalarında çeşitlilik ve uygun fiyat ön plana çıkıyor. Diğer yandan güzellikten hijyene, süt ürünlerinden şarküteriye kadar pek çok kategoride uygun fiyatlar var. İşte güncel

    takvim.com.tr
    Migros aktüel ürünler kataloğu 29 Nisan-19 Mayıs 2021!

    Heyecanla takip edilen en çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan Migros marketlerde belirli tarih aralığında indirimler dikkat çekiyor. Migros aktüel ürünler kataloğu 29 Nisan-19 Mayıs 2021 yayınlanır yayınlanmaz alacaklarının listesini yapmak isteyenler tarafından merakla araştırılır oldu. Migroskop ürünlerinde Ramazan Bayramı'na özel fırsatlar ön plana çıkıyor. Çikolatadan içeceklere, temizlik ürünlerinden kişisel bakıma kadar pek çok fırsat var. Güncel Migros kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.

    MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 NİSAN-19 MAYIS 2021

    şarküteri ürünleri

        çikolatalar

        içecek fırsatları

        temel gıda ürünleri

            özel indirimler

            bayram çikolataları

            bayrama özel ürünler
                128 milyar dolar yalanı bir kez daha çürüdü!
                Haberler Ekonomi Migros aktüel ürünler kataloğu 29 Nisan-19 Mayıs 2021! Migroskop ürünlerinde Ramazan Bayramı’na özel indirimler…