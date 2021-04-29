Heyecanla takip edilen en çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan Migros marketlerde belirli tarih aralığında indirimler dikkat çekiyor. Migros aktüel ürünler kataloğu 29 Nisan-19 Mayıs 2021 yayınlanır yayınlanmaz alacaklarının listesini yapmak isteyenler tarafından merakla araştırılır oldu. Migroskop ürünlerinde Ramazan Bayramı'na özel fırsatlar ön plana çıkıyor. Çikolatadan içeceklere, temizlik ürünlerinden kişisel bakıma kadar pek çok fırsat var. Güncel Migros kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.