29 Nisan CANLI altın fiyatları: 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altında görülen inişli çıkışlı seyir sonrası vatandaşlar altın fiyatlarına odaklandı. Son günlerde altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken fiyatların düşüp düşmeyeceği merak konusu. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 757,00 lira, Cumhuriyet altını 3.100,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 467,20 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 467,20 liradan tamamlamıştı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 467,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 757,00 lira, Cumhuriyet altını 3.100,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 467,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 466 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 465 bin 250 lirayı, en yüksek ise 469 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 466 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 430 milyon 847 bin 202,31 lira, işlem miktarı ise 922,16 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 444 milyon 425 bin 293,49 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Garanti Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.