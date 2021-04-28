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    • Ekonomi
    • 29.04.2021 06:35
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    • 29.04.2021 06:35
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    29 Nisan CANLI altın fiyatları: 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

    Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar gün içinde 29 Nisan canlı altın fiyatlarını sık sık araştııryor. 29 Nisan canlı altın fiyatları Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 469,5 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı ise 466 bin 500 liraya geriledi. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Nisan canlı altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altında görülen inişli çıkışlı seyir sonrası vatandaşlar altın fiyatlarına odaklandı. Son günlerde altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken fiyatların düşüp düşmeyeceği merak konusu. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 757,00 lira, Cumhuriyet altını 3.100,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 467,20 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 467,20 liradan tamamlamıştı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 467,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 757,00 lira, Cumhuriyet altını 3.100,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 467,20 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 466 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 465 bin 250 lirayı, en yüksek ise 469 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 466 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 430 milyon 847 bin 202,31 lira, işlem miktarı ise 922,16 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 444 milyon 425 bin 293,49 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Garanti Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        EMTİA PİYASALARI - PETROL VE ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) küresel yakıt talebinde güçlü toparlanma olacağına ilişkin beklentilerine karşın, Hindistan'daki Covid-19 vakalarındaki hızlı yükseliş ve ABD ham petrol stoklarındaki beklentilerin üzerindeki artışın etkisiyle geriledi.

        Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları 23 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4.0 milyon 320,000 varil yükseldi.

        OPEC+ üyeleri Salı günü düzenledikleri toplantının ardından yaptıkları açıklamada, önümüzdeki üç aylık dönemde üretimi aşamalı olarak artırma yolunda daha önce verilen kararın yürürlükte olduğunu duyurdular.

        OPEC+ grubu, gelişmeleri gözden geçirmek üzere 1 Haziran'da, Bakanlar Birleşik Gözleme Komitesi (JMMC) bir araya gelecek ve ardından OPEC ve OPEC dışı ülkelerinin Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

        Açıklamaya göre, toplantıda ayrıca, üretim kısıntılarına ilişkin veriler incelendi ve kısıntılara uyumun yüzde 115 düzeyinde gerçekleşmesine karşın, bazı üyelerin taahütlerinin yüzde 100'ünü yerine getirmedikleri de belirlendi.

        Yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin kararlarına ve açıklamanın ayrıntılarına odaklandığı altın piyasalarında ise fiyatlar, ABD Hazine tahvil getirilerindeki yüksek seyrin etkisiyle bir haftanın en düşük düzeylerine geriledi.

        Diğer yandan, küresel düzeyde otomotiv üretimindeki artışların etkisiyle, katalitik konvertörlerde ve elektrikli araçlarda kullanılan değerli metal paladyum 2,965.85 dolar ile yeni rekor düzeyine tırmandıktan sonra 2,930 dolar düzeyine döndü.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.09 düşüşle 66.03 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.05 düşüşle 62.70 dolar,

        - altın yüzde 0.42 düşüşle 1,769.41 dolar,

        - gümüş yüzde 0.99 düşüşle 26.01 dolar,

        - bakır yüzde 1.03 artışla 9.878.50 dolar,

        - platin yüzde 0.68 düşüşle 1,223.53 dolar,

        - paladyum yüzde 0.37 düşüşle 2,934.99 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 468 liraya, çeyrek altın 751 liraya, Cumhuriyet altını da 3,081 liraya geriledi.

            Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, "Petrol üreten ülkeler arasında önemli bir konumda bulunan Hindistan'da artan vakalar Petrol'de satış baskısı oluşturuyor" denildi ve eklendi:

            "İran yetkililerinden yapılan açıklamada müzakerelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Gün içerisinde açıklanacak olan ham petrol stokları emtia fiyatları üzerinde hareketliliğe neden olabilir. Teknik açıdan bakılacak olursa, yatay hareketine devam etmesi beklenilen Brent petrolde 66.80 ve 67,30 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 65.50 ve 65.00 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor."

            Bültende altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

            "Covid - 19 vaka sayılarının dünya genelinde artışa geçmesi üzerine güvenli liman niteliğiyle değer kazanan ons altında 1800 dolar seviyesine yakın bir seyir hakim. Gün içinde, ABD Merkez bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar altın açısından önemini koruyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1775 ve 1785 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1765 ve 1760 destek seviyeleri yakından izlenecek.

            "Döviz kurunda görülen sert geri çekilme sonrasında gram altında geri çekilmeler görülürken ons altın, artan Covid-19 vakaları ile birlikte yükseliş trendine devam ediyor. FOMC toplantısı gelişmekte olan ülkeler açısından önem arz ediyor. Gram altında kısmen yönlü hareketin devam etmesi durumunda 475 ve 480 lira direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 465 ve 460 lira destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor."
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            Haberler Ekonomi 29 Nisan CANLI altın fiyatları: 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?