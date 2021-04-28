Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken 90.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışla birlikte, ikinci el otomobillerde de bir balon oluştu. Kredi fiyatlarının da şişmesi nedeniyle ikinci el araçlara olan talep yükselirken, pazarlık imkanının geniş olmasından dolayı ikinci el otomobil piyasası hız kazandı. Sıfır otomobil fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kredi faizlerinin de yüksek olması nedeniyle sıfır otomobil almak zorlaşıyor.
90.000 TL'ye alınabilecek arabalar
Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire 2006 29.500 TL
Renault Symbol 1.5 DCI Authentique 2010 39.500 TL
Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus 2012 44.500 TL
Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend 2012 53.600 TL