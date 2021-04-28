Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.04.2021 10:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2021 10:10
    ABONE OL

    Sahibinden 90.000 TL altında satın alınabilecek ! el otomobil fiyatları balonu patladı!

    Araba piyasası büyük ölçüde artış göstermekle birlikte bu süreçte 90.000 TL'ye satın alınabilecek araçlar hakkında araştırma yapılmaya başlandı. nedeniyle vatandaşlar bir yere kendi aracıyla gidip gelmek istiyor. Her geçen gün toplu taşıma kullanmak istemeyen insanların sayısı artıyor. Bu durum sıfır ve el arabalarda fiyatların artmasına neden olmuştu. İkinci el araba almak isteyen kişiler fiyatların düşmesini bekliyor. Peki 2. el otomobil fiyatları yükselir mi, düşer mi? İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

    takvim.com.tr
    Sahibinden 90.000 TL altında satın alınabilecek 2. el otomobil marka ve modeller!

    Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken 90.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışla birlikte, ikinci el otomobillerde de bir balon oluştu. Kredi fiyatlarının da şişmesi nedeniyle ikinci el araçlara olan talep yükselirken, pazarlık imkanının geniş olmasından dolayı ikinci el otomobil piyasası hız kazandı. Sıfır otomobil fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kredi faizlerinin de yüksek olması nedeniyle sıfır otomobil almak zorlaşıyor.

    90.000 TL'ye alınabilecek arabalar

    Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire 2006 29.500 TL

    Renault Symbol 1.5 DCI Authentique 2010 39.500 TL

    Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus 2012 44.500 TL

    Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend 2012 53.600 TL

        Renault Clio 1.2 16V Joy 2013 54.000 TL

        Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance 2007 66.700 TL

        Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2014 86.700 TL

        Araç almak isteyenler dikkat! 50 bin TL'lik araç...

        Sıfır otomobil fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kredi faizlerinin de yüksek olması nedeniyle sıfır otomobil almak zorlaşıyor. Maddi imkanları sıfır otomobil almaya yetmeyen ancak ikinci el otomobil alabilecek kişiler ise imkanları dahilindeki otomobilleri tercih ediyor.

        İkinci elde SUV grubuna yönelik olarak ilgi artıyor. Yerden yüksek olması, gösterişli durması tercih sebeplerinin başında yer alıyor. Ancak bazı SUV gruplarında hiçbir inceleme yapmadan satın alma gerçekleştirenler hem yakıt hem de parça temini ve fiyatları açısından büyük sıkıntılar yaşıyor.

        SEÇENEKLER AZALDI

        İkinci el piyasasını manipüle eden satıcılar nedeniyle fiyatlarda balon oluştu. Normalde yaşı gereğince 50 bin lira etmeyecek araçlar 100-150 bin lira bandında satışa konuluyor.

        Alternatif olmamasından dolayı da ikinci el otomobile ihtiyacı olanlar maalesef bu araçlara yöneliyor. İkinci el otomobili yatırım aracı olarak görenler de al-satçılığa özeniyor. Aldığı arabayı 5 bin lira fazlasına satmaya çalışanlar da fiyatları yukarı çekiyorlar.

            TEKNOLOJİSİ ESKİ SUV'LAR

            100 bin lira civarında satışa çıkan SUV'ler hem yüksek motor hacmi hem de eski teknoloji şanzımanlarla satılıyor. Genelde 4 ileri otomatik vitese sahip olan bu araçların yakıt giderleri maksimum seviyeye ulaştı ve verimlilikleri de düştü.

            Günümüzde 10 ileri otomatik vitesli araçlar mevcut. Birçok 100 bin liranın altındaki SUV ise Uzak Doğu menşeeli markalardan oluşuyor.

            PARÇA TEMİNİ SORUN OLABİLİYOR

            Eski olmalarından dolayı ucuz diye alınan SUV araçlar arıza yaptığında büyük sorun oluşturuyor. Sıfır parçası çok pahalıya satılanlar, parçası sadece hurdacılarda bulunanlar da var.

            Eski olduğu için tamire yanaşmayan ustalar da işin içine girince gösterişli olmasına kanılarak alınan SUV'lar bir an önce elden çıkarılmak isteniyor.

            YÜKSEK KİLOMETRE, HASAR, BOYA VAR

            100 bin lira civarına satılan SUV araçlarda hasar kaydı, çok yüksek kilometre, boya, değişen gibi birçok olumsuz faktör bulunuyor. Aracı alırken bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

            İŞTE 100 BİN LİRAYA SATILAN SUV ARAÇLAR

            KIA Sorento 2006 model dizel otomatik 100 bin lira, Renault Koleos 2010 model dizel otomatik 100 bin lira, Nissan X-Trail 2005 model benzin-LPG otomatik 100 bin lira.

            SsangYong Rodius 2007 model dizel manuel vites 100 bin lira, Nissan Qashqai 2011 model dizel manuel vites 100 bin lira, Chery Tiggo 2011 model benzin-LPG otomatik 100 bin lira.

            Honda HR-V 2005 model benzin-LPG otomatik 99 bin lira, Land Rover Freelander 2005 model dizel otomatik 98 bin lira, Skoda Yeti 2010 model benzinli manuel vites 98 bin lira.

            Dacia Duster 2012 model dizel manuel vites 97 bin lira, Hyundai Tucson 2005 model dizel otomatik vites 97 bin lira, Suzuki Grand Vitara 2006 model benzin-LPG manuel vites 97 bin lira

                İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ? İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

                Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, Türkiye'de 2020'den bu yana devam eden yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle insanların yatırımlarını ertelemesinin pekçok sektörü etkilediğini söyledi.

                Salgın sebebiyle geçen sene ikinci el araç fiyatlarının artış göstermesinin ardından yılbaşından itibaren piyasanın çok ciddi duraklama dönemine girdiğini vurgulayan Yanık, şu ifadelerde bulundu:

                "Şu anda piyasada tam ikinci el araç alma zamanı. İkinci el araç fiyatlarında insanların düşüş beklentisi var. Çünkü insanları o havaya sokmaya çalışıyorlar. İkinci elde ciddi düşüş olmaz. Bizim düşüş yapabilmemiz için önce sıfır araçların fiyatlarının düşmesi lazım. Son aylarda dolarda yaşanan düşüşlere rağmen sıfır araçların fiyatlarında düşme olmadığı gibi daha çok arttı. Zamlanan bir malın ikinci elinin ucuzlaması dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil. Araç alacaksanız hemen alın. Doğru yerden ve doğru ekspertizlere göstererek alın. Paranızı satış işlemi tamamlanmadan önce karşı tarafa vermeyin. Fiyatlar düşecek diye söyleyenlere inanmayın. Çünkü bu işi temsil eden kişi ve kurumlar bellidir. Sokaktan geçen bir insanın verdiği beyanat sizi yanıltır. Gün mal edinme günüdür."

                Yanık, taşıtların hayatın en önemli ve vazgeçilmez bir objesi haline geldiğini de söyledi. Yazın tatil hazırlığı yaparken veya bayram yaklaşıyor diye araç alma devrinin artık kapandığına dikkati çeken Yanık, "Eline para geçen ve araba almayı düşünenler hemen alsın. Aracın sezonu kalmadı, sürekli ihtiyaç haline geldi. Malum koronavirüs nedeniyle artık insanlar toplu taşıma araçlarından ziyade kendi araçlarını kullanır oldu. Bu açıdan da araçlar daha bir önem kazandı. Parası olan herkes araç almaya yöneliyor." şeklinde konuştu. Hakan Yanık, tüketicilere internette fiyat araştırması yapmalarını ve galerileri ile oto pazarlarını gezerek araç satın almalarını önerdi.

                Ayrıca vatandaşların otomobil ihtiyaçlarını ertelememesi gerektiğini söyleyip şöyle konuştu:

                "Şu anda ikinci el otomobil sektörü normal seyrinde gidiyor ve yükselmeye meyilli gözüküyor. Biz galerici esnafı olarak yükselmeyi kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çünkü en büyük zararı biz görüyoruz. Örneğin, 30 bin liraya sattığımız aynı özellikteki arabayı daha sonra 40 bin liraya alıyoruz. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için ticaretini bekletmeden bir an önce yapmasını tavsiye ediyorum. Fiyatlarda düşme olacağını zannetmiyorum. Piyasanın gidişatı o yönde."
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bunu yapan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz!
                Haberler Ekonomi Sahibinden 90.000 TL altında satın alınabilecek 2. el otomobil marka ve modeller! İkinci el otomobil fiyatları balonu patladı!