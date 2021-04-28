Dogecoin ile ilgili son saatlerde yapılan araştırmalar artış gösterdi. Elon Musk'ın kripto para birimi Dogecoin hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti. Son 24 saatte ise kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden bir birim de düşenler arasındaydı.Peki, Dogecoin ne kadar oldu? İşte son durum...
DOGECOİN NE KADAR OLDU?
Dogecoin 0,29 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
İşte Elon Musk'ın attığı tweet...
ELON MUSK'TAN 'DOGE' TWEETİ
Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden "The Dogefather. SNL May 8" paylaşımını yapar yapmaz Dogecoin yükseliş yaşadı.
BİTCOİN 55,000 DOLAR SINIRINDA
Bitcoin, ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle gelen alımlarla yükseldiği 55,000 dolar sınırına yakın işlem görüyor.
Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 49.4'e kadar indi.