Dogecoin ile ilgili son saatlerde yapılan araştırmalar artış gösterdi. Elon Musk'ın kripto para birimi Dogecoin hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti. Son 24 saatte ise kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden bir birim de düşenler arasındaydı.Peki, Dogecoin ne kadar oldu? İşte son durum...

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin 0,29 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

İşte Elon Musk'ın attığı tweet...