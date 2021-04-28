Hükümet, artan vaka ve vefatlar nedeniyle tam kapanma kararı alırken esnafı korumaya yönelik destekler devrede olmaya devam ediyor. Kira, gelir ve ciro kaybı desteğinin yanı sıra Mayıs ayında çalışanlara prim, ücretsiz izne ayrılan sigortalılara destek sürecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Evlan, bu süreçte esnafın ciddi sıkıntılar yaşadığını bildiklerini belirterek, "Kamu mali politikası el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edecek" dedi.
Bakan Elvan, pandemi döneminde esnaf destek paketi işletme kredisi kapsamında 763 bin esnafa 18.9 milyar lira, paraf esnaf kart için de 12.8 milyar lira olmak üzere 31.7 milyar lira kredi desteği sağlandığını söyledi.