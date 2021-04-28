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    • Ekonomi
    • 28.04.2021 09:12
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    • 28.04.2021 09:12
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    CANLI : ne kadar oldu? Tam kapanma ın ateşini düşürdü! Bugün Dolar, , lin kaç TL?

    Gündemde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeler en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün 8,30 seviyesinde güne başlayan , bir anda düşüş yaşayarak günü 8,20 seviyelerinde kapattı. Bugün sabah saatlerinde de aynı seviyelerde güne başlayan , dikkatleri üzerine çekti. Piyasalarda 'ın açıkladığı tam kapanma tedbirlerinin yansımaları ve ilişkileri izleniyor. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, dolar fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, Dolar ve ne kadar? Dolar, euro ve lin kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    CANLI Dolar kuru: 28 Nisan dolar ne kadar oldu?

    28 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,23 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 27 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    28 NİSAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,2259

    Dolar satış: 8,2400

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,9313

    Euro Satış: 9,9542

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,4252

    Pound satış: 11,4567

        DOLARDA GİDİŞAT NE OLACAK?

        Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, iç piyasada açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ABD tüketici güven endeksi verisi, Japonya Merkez Bankası Para Politikası duyurusu dikkat çekiyor.

        Japonya Merkez Bankası enfasyon tahminini yüzde 2 hedefinin altında kalmasının beklendiğini kaydederek aşağı yönlü revize etti. Bugün faiz kararı açıklayacak diğer merkez bankaları, Kırgızistan, İsveç, Tacikistan ve Macaristan olacak.
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        Haberler Ekonomi CANLI Dolar kuru: 28 Nisan dolar ne kadar oldu? Tam kapanma doların ateşini düşürdü! Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?