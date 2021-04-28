28 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,23 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 27 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
28 NİSAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,2259
Dolar satış: 8,2400
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,9313
Euro Satış: 9,9542
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,4252
Pound satış: 11,4567