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    • Ekonomi
    • 28.04.2021 10:09
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    • 28.04.2021 10:51
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    Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 28 Nisan ve son durum!

    Borsadaki son gelişmeleri merak eden vatandaşlar sabah saatleriyle birlikte güncel verileri takip ediyor. 'da endeksi, güne yatay seyirle 1.391,48 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,17 ile , , en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile oldu. Peki, Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 28 Nisan Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum!

    AA
    Borsa güne nasıl başladı? 28 Nisan BIST 100 son durum!

    'da endeksi, güne yatay seyirle 1.391,48 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,52 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 1.391,48 puana geriledi.

    yüzde 0,02 ve endeksi yüzde 0,03 ile sınırlı düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,17 ile , , en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile oldu.

    BIST 100 endeksi, açıklanan şirket finansal sonuçlarının genel olarak tahminleri aşmasıyla dün alıcılı bir seyir izledi ve günü yüzde 1,31 artışla 1.392,00 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün piyasaların odağında 'nın () faiz kararı ve Fed Başkanı 'ın açıklamalarının bulunduğunu belirterek, bankanın "güvercin" tutumunda herhangi bir değişiklik beklenmediğini belirterek, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, varlık alımlarının geleceği ile Fed'in enflasyon endişelerine bakışına dair ipuçlarının aranacağını bildirdi.

    Şirket finansal sonuçlarının da izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, emtia fiyatlarındaki oynaklık ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin tekrar yüzde 1,63'e çıkmasının risk algısını artırdığını söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde sırasıyla 1.350 ve 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını ifade etti.

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