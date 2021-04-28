Görüntü ve ses kalitesinin, şüpheye yer bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi bir kısıtlamaya imkân vermeyecek şekilde yeterli seviyede olduğundan emin olun.

Görüşme boyunca işlemler sadece sizinle gerçekleştirilecektir. Bu nedenle hesap ve işlem güvenliğiniz için üçüncü bir kişiden yardım/destek almayın.

En önemlisi şifrenizi ve diğer güvenlik bilgilerini banka görevliniz de dahil olmak üzere kesinlikle kimseyle paylaşmayın.