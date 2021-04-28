Son dakika haberleri: Bankalarda yeni bir dönem başlıyor. Buna göre; 1 Mayıs itibarıyla bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek. Bir başka ifadeyle uzaktan banka müşterisi olabilir ve hesap açabilirsiniz. Uzaktan yapılacak işlemlerle ilgi bu adımlara dikkat edin: Uzaktan kimlik tespiti için mutlaka 'yeni kimlik kartına' ve akıllı telefona sahip olmalısınız. Kimlik kartınızın üzerindeki bilgiler okunabilir olmalıdır. Hasar görmüş bir kimlik kartı ile işlem yapılamaz. Hesap açmak istediğiniz bankanın mobil uygulamasını akıllı cep telefonunuza indirmelisiniz veya banka internet sitesine adresine girmelisiniz.
Bilgilerinizin doğrulaması banka tarafından gerçekleştirildikten sonra uzaktan kimlik tespiti işlemini gerçekleştirmek için banka temsilcisi ile irtibata geçeceksiniz. Görüşme sırasında güneş gözlüğü ve maske gibi yüz tanımayı engelleyici bir madde kullanılmamalı.
İşleminizi bilgisayarla yapacak dahi olsanız, mobil telefonunuzu yanınızda bulundurun. Telefonun ön ve arka kameralarının çalıştığını ve internet bağlantınızı lütfen kontrol edin. Görüşme süresince kameranız açık olmalı.