Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan müjdeyi verdi: Bayram ikramiyesi 1100 TL oldu

    Başkan , emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını açıkladı. Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da 'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Bayram ikramiyesi 1100 liraya çıktı
    Başkan , emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını açıkladı. Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da 'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum" ifadelerini kullandı. Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak yılında verilmeye başlandı. 3 dönemdir emeklilerin hesaplarına 1000'er lira yatırılıyordu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma açıklaması
    Haberler Ekonomi Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: Bayram ikramiyesi 1100 TL oldu