Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını açıkladı. Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum" ifadelerini kullandı. Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. 3 dönemdir emeklilerin hesaplarına 1000'er lira yatırılıyordu.
- Ekonomi
- 28.04.2021 Gazete