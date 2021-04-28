Aylık 6 bin lira maaş! Pandemi döneminin en gözde mesleği! Mühendisler, öğretmenler bile başvuruyor!

Pandemide sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle internet alışverişlerinin hız kazanması, kuryelerin iş yoğunluğunu artırdı. Son zamanlarda motosikletli kurye işine çok talep olduğunu belirten İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgün, üniversite mezunlarının da bu işe sıcak baktığını belirterek, mühendis ya da öğretmenlerin dahi kurye olarak işe girdiğini söyledi.
İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgün, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının artmasıyla evlere servis isteyenlerin, kuryeleri daha çok kullandığını dile getirdi. Motosikletli kurye taleplerinin fazla olduğunu kaydeden Akgün, iş ilanlarında kurye arayışlarının da arttığını belirterek, "Kısıtlamalar başladıktan sonra birçok müşteri eve servisi alışkanlık haline getirdi. Bu işi talep edenlerin birçoğu da üniversite mezunu olmaya başladı. Çünkü motosikletli kurye mesleği kalifiye oldu. Birçok üniversite mezunu arkadaşım bizimle motosikletli kurye işine başladı" dedi.
Günde en az 10 saat çalıştıklarını anlatan Burhan Akgün, çalışma süresinin 16 saate kadar çıkabildiğini söyledi. Makine mühendisliği, İngilizce öğretmenliği, bilgisayar mühendisliği, işletme ya da iktisat bölümü mezunlarının da kurye olarak çalıştığını aktaran Akgün, "Ortalama gelirimiz 4 bin 500 ile 6 bin lira arasında değişiyor. 16 saat çalışan 6 bin lira kazanıyor. Kuryelik pandemide daha tehlikeli olmaya başladı. Virüsün bulaşıcı olması bizi tedirgin ediyor ama virüsten değil de biz daha çok kazalardan ölüyoruz. Şu ana kadar virüsten vefat eden arkadaşımız olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz" diye konuştu.