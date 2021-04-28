Fiat merak edilen model güncel sıfır araç modellerinin en yeni fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin merak edilen güncel fiyat listesi... Fiat 69 bin TL indirim kampanyası resmen devam ediyor. Nisan ayının sonuna kadar devam edecek olan kampanya dahilinde firma birçok fırsatını da beraberinde sunuyor. İşte 2020 ve 2021 Fiat araç modelleri fiyat listesi ve kampanya detayları...