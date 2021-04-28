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    • Ekonomi
    • 28.04.2021 12:06
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    • 28.04.2021 12:06
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    Son gün uyarısı yapıldı! 69.000 TL indirimli araba kampanyası! Fiat 5ooX, 500L, , ...

    merak edilen model güncel sıfır araç modellerinin en yeni fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. Fiat, 69 bin TL'ye varan indirim kampanyası başlattı. Nisan ayının sonun kadar devam edecek olan indirim, 2020 Model Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP dizel otomatik modelini kapsıyor. Ayırca stoklarla sınırlı olan kampanya haricin daha birçok Fiat fırsatları beraberinde sunuluyor. İşte 2020 ve 2021 fiat araç modelleri fiyat listesi ve 2020 Model Fiat 500L kampanyası..

    Son gün uyarısı yapıldı! 69.000 TL indirimli Fiat araba kampanyası...

    Fiat merak edilen model güncel sıfır araç modellerinin en yeni fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin merak edilen güncel fiyat listesi... Fiat 69 bin TL indirim kampanyası resmen devam ediyor. Nisan ayının sonuna kadar devam edecek olan kampanya dahilinde firma birçok fırsatını da beraberinde sunuyor. İşte 2020 ve 2021 Fiat araç modelleri fiyat listesi ve kampanya detayları...

    Fiat 5ooX şimdi 69.000 TL'ye varan indirimle!

    Özel tasarım detayları ile 2020 model Fiat 5ooX, 69.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla.

    69.000 TL, 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.04.2021-03.05.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

    2021 MODEL FİYAT EGEA FİYAT LİSTESİ!

    2021 model Fiat Egea Ocak ayı fiyat listesi firmanın resmi internet sitesinde yayınladı. İşte yeni Fiat Egea paketleri ve fiyatları;

    2021 model Fiat Egea Sedan Fiyatı;

    Easy 1.4 Fire 95 HP: 132.900 TL

    Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174.900 TL

    Urban 1.4 Fire 95 HP: 153.900 TL

    Urban 1.0 Firefly 100 HP: 177.900 T

    Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 185.900 TL

    Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216.900 TL

    Lounge 1.4 Fire 95 HP: 169.900 TL

    Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 193.900 T

    Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 201.900 TL

    Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 224.900 TL

        2021 model Fiat Egea Hatchback Fiyatı;

        Street 1.4 Fire 95 HP: 152.100 TL

        Street 1.3 M.Jet 95 HP: 185.100 TL

        Urban 1.4 Fire 95 HP: 160.900 TL

        Urban 1.0 Firefly 100 HP: 185.900

        Urban 1.3 M.Jet 95 HP:193.900 TL

        Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216.900 TL

        Lounge 1.4 Fire 95 HP: 176.900 TL

        Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 201.900 TL

        Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 209.900 TL

        Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 232.000 TL

        FİAT 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ OCAK AYI FİYATLARI

        Fiat sıfır araba modelleri Ocak ayı güncel fiyat listesi;

        2020 model Fiat 500L yeni fiyat listesi

        - 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 183.900 TL
        - 500L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 216.900 TL
        - 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT: 193.900 TL
        - 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 227.900 TL
        - 500L Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 296.900 TL

        2020 model Fiat 500X yeni fiyat listesi

        - 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT: 220.100 TL
        - 500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 305.600 TL
        - 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 328.000 TL
        - 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 348.800 TL
        - 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT: 343.200 TL

        2020 model Fiat Panda yeni fiyat listesi

        - Urban 1.2 69 HP: 130.900 TL
        - Cross 1.2 69 HP: 143.700 TL
        - Cross 4x4 0.9 85 HP: 185.900 TL

        2020 model Fiat Fiorino Panorama yeni fiyat listesi

        - Pop 1.3 M.Jet 95HP: 165.900 TL
        - Premio 1.3 M.Jet 95HP: 180.900 TL

        2020 model Fiat Doblo Panorama yeni fiyat listesi

        - Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 202.900 TL
        - Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 211.900 TL
        - Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 216.900 TL
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        Haberler Ekonomi Son gün uyarısı yapıldı! 69.000 TL indirimli Fiat araba kampanyası! Fiat 5ooX, 500L, Egea, Panda...