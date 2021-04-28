Fiat merak edilen model güncel sıfır araç modellerinin en yeni fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin merak edilen güncel fiyat listesi... Fiat 69 bin TL indirim kampanyası resmen devam ediyor. Nisan ayının sonuna kadar devam edecek olan kampanya dahilinde firma birçok fırsatını da beraberinde sunuyor. İşte 2020 ve 2021 Fiat araç modelleri fiyat listesi ve kampanya detayları...
Fiat 5ooX şimdi 69.000 TL'ye varan indirimle!
Özel tasarım detayları ile 2020 model Fiat 5ooX, 69.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla.
69.000 TL, 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.04.2021-03.05.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
2021 MODEL FİYAT EGEA FİYAT LİSTESİ!
2021 model Fiat Egea Ocak ayı fiyat listesi firmanın resmi internet sitesinde yayınladı. İşte yeni Fiat Egea paketleri ve fiyatları;
2021 model Fiat Egea Sedan Fiyatı;
Easy 1.4 Fire 95 HP: 132.900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP: 153.900 TL
Urban 1.0 Firefly 100 HP: 177.900 T
Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 185.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP: 169.900 TL
Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 193.900 T
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 201.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 224.900 TL