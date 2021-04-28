HANGİ TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞLARI YÜZDELİK DİLİM İLE ARTACAK?

Yüzdelik dilim düzenlemesi taşeron işçilerin kadroya alınmadan önceki maaş oranlarıyla ilgili bir düzenleme. Kadroya alınmadan önce asgari ücretten yüksek alan işçilerin, kadro sonrasında asgari ücret almaları durumunda yada maaşlarında kesintiye gidilmesi durumunda yüzdelik dilim hakkı elde etmesini sağlayabilir. Ancak kadrodan önce asgari ücret alan ve kadro sonrası maaşı yine asgari ücret olan yada daha yüksek maaş alıp maaşında kesinti yapılmayanlar yüzdelik dilim düzenlemesinden etkilenmeyecekler.

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

Taşeron işçilere her altı aylık dönemlerde yüzde 4 oranında zam uygulanıyor. Taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin altında kalmıştı. Bu sebeple bazı düzenlemeler yapılmış ve en düşük taşeron işçi maaşı asgari ücretle eşitlenmişti. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Takvim.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor.