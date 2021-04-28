4D'li taşeron işçi zammı kaç TL? Geçtiğimiz yıllarda kamuya geçen taşeron işçiler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak zam taşeron işçilerin takibi altında. Peki 4D taşeron işçilere yüzde kaç zam yapılacak? 2021 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ele alınması beklenen yüzdelik dilim konusuna ilişkin gündemde olan çözüm önerileri ve uzman değerlendirmeleri sayfamızda yer alıyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN İÇİN MALİ HAKLARI
Kamu müesseselerinde çalışan taşeron işçilerin alım eforları Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya alınma sürecinin ardından düştü. Kadroya alınan taşeron işçilere o yarıyıl hazırlanan kontrat kapsamında 6 ayda bir yüzde 4 zam yapılması öngörüldü. Ancak kadro sürecinden sonra yaşanan ekonomik büyümeler enflasyon oranlarının çoğalmasına neden oldu. ABD ile yaşanan ekonomik gelişme, dolar kurunda yaşanan ani artışlar, daha sonraki süreçte salgın sorunu gibi etmenler enflasyon oranlarının çift hanelerin üzerinde olmasına neden oldu. Çift haneli olan enflasyon oranları döneminde ise taşeron işçiler yüzde 4 zam almaya devam ettiler.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM
Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.
Konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusu. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değil.