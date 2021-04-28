AVM'lerde tam kapanma sonrası yeni dönem





İSTİHDAM ÖNEMLİ

Türkiye genelindeki 441 açık alışveriş merkezinin yüzde 60'ının derneklerine üye olduğu bilgisini veren Prof. Altaş, "Bunlar da önemli bir oranı oluşturuyor. Derneğimize üye olmayanlar da bizim aldığımız kararları yakından takip edip, uygulamaya özen gösteriyorlar" diye konuştu. AVM'lerin bir anlamda istihdam deposu olarak da faaliyet gösterdiğini söyleyen Altaş, şöyle devam etti: "AVM'ler 600 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor, dolaylı olarak ise sağlanan istihdam 3 milyonu buluyor. Bu nedenle buradaki sağlıklı işleyişin devamı her bakımdan büyük önem taşıyor."