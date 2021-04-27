Kripto paraya Takasbank formülü! Şartlar değişiyor

ALIM SATIMLARDA GARANTÖR ROLÜNDE

Türkiye'nin merkezi takas kuruluşu olan Takasbank, Borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen hisse alım satımı, borçlanma araçları, yurt dışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve kıymetli madenlerle ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak için çalışıyor. Takasbank'ın müşterilere sağladığı en önemli avantaj etkin bir merkezi teminat ve risk yönetim sistemine sahip olması. Teminat yönetimi hususunda yatırımcıların kötü sürprizlerle karşılaşmaması adına piyasada alıcı ve satıcı arasında garantör rolü üstleniyor. Yatırımcıların alım satıma konu olan değerin teslimi ve ödemesine dair riski minimum düzeye indiren Takasbank, yatırımcıların alım satım işlemlerinde garantörlük yapıyor.

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SOĞUK CÜZDAN KİMDE OLACAK?

Uzmanlar; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "birkaç haftaya kadar netleşir" diye duyurduğu çalışma için; devletin bir soğuk cüzdan oluşturması veya vatandaşın bakiyelerini saklamak üzeri soğuk cüzdana yönlendirilmesi önerisinde de bulunuyor. Şirketlerin kripto paraları saklama veya başka adreslere nakletme yetkilerine sınırlama getirilirse, pazarda faaliyet gösteren şirketler sadece alım satımlara aracılık yapabilecek. Ancak, müşterilerin paraları konusunda herhangi bir tasarrufta bulunamayacak.