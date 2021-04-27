Kripto paraya Takasbank formülü! Şartlar değişiyor

Birçok suça aracılık eden kripto varlık piyasasına ilişkin Türkiye'de şu anda herhangi bir yasal düzenleme yok. Bu nedenle; bu piyasada faaliyet gösteren platformların baş döndüren kampanyalarla çektiği müşterileri silkelemesi kolaylaşıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı gibi istihbarat birimleri konuyu takip ettiklerini söyleseler de, yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilemiyor. Kripto piyasasındaki aracı platformlar, 'kendilerini bağlayan yasalar varmış gibi' hareket ettiklerini söyleseler de; yüzbinlerce mağdur yaratan ve milyarlarca liralık vurgun yapılan bir piyasanın parçası olmayı sürdürüyorlar.
ÜÇ KURUM BİRLİKTE ÇALIŞIYOR
Türkiye'de binlerce kişi geçen hafta önce Thodex arkasından Vebitcoin yerli adlı kripto pazarlarındaki krizlerin ardından tasarruflarını kaybetti. Thodex skandalıyla patlak veren dolandırma skandalı düzenleyici ve denetleyici kurumları nihayet harekete geçirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre Merkez Bankası bir süre önce 30 Nisan itibarıyla kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ya da dolaylı şekilde kullanılmasını yasakladı. Aylardır dikkat çekilen kripto piyasasındaki vurgunların önüne geçmek için çalışma yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasaları Kurulu ve Merkez Bankası arasında yürütülen çalışmanın birkaç haftaya tamamlanacağı belirtiliyor.
BİR DİZİ DEĞİŞİKLİK OLACAK
Takasbank benzeri bir kurumsal yapı oluşturarak bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin kripto paraları saklama ve transfer yetkilerini sınırlandırma getirilmesi planlanıyor. Bu adımın ardından şirketlerin kuruluşundan, çalışma alanlarına kadar bir dizi değişiklik öngörülüyor. Söz konusu şirketler için önemli sermaye şartları ve bankalarla birlikte çalışmalarına yönelik düzenlemenin de masada olduğu ifade ediliyor.