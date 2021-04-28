Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz işlemleri hakkında araştırmalar özellikle son saatlerde yoğunluk kazandı. Bilindiği üzere son haftalarda pek çok şirketin halka arz işlemleri başladı ve tamamlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. Peki, Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu nedir? Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? İşte merak edilenler...
ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.
İşte borsa kodu ve diğer bilgiler;
BORSA KODU
Borsa Kodu: ZRGYO
Ziraat GYO paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.
SPK haftalık bültenine göre Kurul, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin 290 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 91 milyon lira bedelli sermaye artırımını, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 68 milyon 310 bin lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Hektaş Ticaret T.A.Ş'nin 232 milyon 428 bin 899 lira 86 kuruş lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını onayladı.