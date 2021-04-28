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    • Ekonomi
    • 28.04.2021 14:37
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    • 28.04.2021 14:37
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    28 Nisan Çarşamba borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Ege Gübre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 5,12 oranında 238,00'dan yükselerek işlem gördü. 28 Nisan Çarşamba 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    28 Nisan borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ege Gübre 238,00 226,40 5,12
    Bera Holding 27,36 26,10 4,83
    Net Holding 5,74 5,52 3,99
    Aksa 15,31 14,89 2,82
    Akiş GMYO 1,83 1,78 2,81
    Halk GMYO 3,38 3,30 2,42
    Türk Traktör 215,30 210,40 2,33
    TAV Havalimanları 20,22 19,80 2,12
    Otokar 329,40 323,00 1,98
    Parsan 29,24 28,70 1,88
    Kardemir (D) 7,24 7,11 1,83
    Karsan Otomotiv 3,46 3,40 1,76
    Verusa Holding 55,10 54,15 1,75
    GSD Holding 1,75 1,72 1,74
    İş Finansal Kiralama 3,02 2,97 1,68
    Odaş Elektrik 2,46 2,42 1,65
    İş GMYO 1,86 1,83 1,64
    Good-Year 7,13 7,02 1,57
    Alkim Kimya 16,76 16,51 1,51
    Polisan Holding 2,90 2,86 1,40

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Vestel 30,40 31,94 -4,82
    Kerevitaş Gıda 5,27 5,51 -4,36
    Çemtaş 14,72 15,18 -3,03
    Tat Gıda 9,67 9,96 -2,91
    ASELSAN 15,04 15,49 -2,91
    Tukaş 7,25 7,45 -2,68
    Kervan Gıda 16,14 16,56 -2,54
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,90 7,06 -2,28
    Migros Ticaret 36,44 37,26 -2,20
    İş Yatırım Menkul Değerler 15,06 15,39 -2,14
    Koza Madencilik 13,49 13,77 -2,03
    Enerjisa Enerji 10,03 10,23 -1,96
    Coca Cola İçecek 75,30 76,80 -1,95
    Selçuk Ecza Deposu 9,93 10,11 -1,78
    Esenboğa Elektrik 30,28 30,82 -1,75
    İhlas Holding 0,57 0,58 -1,72
    İndeks Bilgisayar 6,86 6,98 -1,72
    Gübre Fabrikaları 60,95 62,00 -1,69
    Koza Altın 108,50 110,30 -1,63
    Şok Marketler Ticaret 12,22 12,42 -1,61

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