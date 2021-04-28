28 Nisan Çarşamba borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|238,00
|226,40
|5,12
|Bera Holding
|27,36
|26,10
|4,83
|Net Holding
|5,74
|5,52
|3,99
|Aksa
|15,31
|14,89
|2,82
|Akiş GMYO
|1,83
|1,78
|2,81
|Halk GMYO
|3,38
|3,30
|2,42
|Türk Traktör
|215,30
|210,40
|2,33
|TAV Havalimanları
|20,22
|19,80
|2,12
|Otokar
|329,40
|323,00
|1,98
|Parsan
|29,24
|28,70
|1,88
|Kardemir (D)
|7,24
|7,11
|1,83
|Karsan Otomotiv
|3,46
|3,40
|1,76
|Verusa Holding
|55,10
|54,15
|1,75
|GSD Holding
|1,75
|1,72
|1,74
|İş Finansal Kiralama
|3,02
|2,97
|1,68
|Odaş Elektrik
|2,46
|2,42
|1,65
|İş GMYO
|1,86
|1,83
|1,64
|Good-Year
|7,13
|7,02
|1,57
|Alkim Kimya
|16,76
|16,51
|1,51
|Polisan Holding
|2,90
|2,86
|1,40
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|30,40
|31,94
|-4,82
|Kerevitaş Gıda
|5,27
|5,51
|-4,36
|Çemtaş
|14,72
|15,18
|-3,03
|Tat Gıda
|9,67
|9,96
|-2,91
|ASELSAN
|15,04
|15,49
|-2,91
|Tukaş
|7,25
|7,45
|-2,68
|Kervan Gıda
|16,14
|16,56
|-2,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,90
|7,06
|-2,28
|Migros Ticaret
|36,44
|37,26
|-2,20
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,06
|15,39
|-2,14
|Koza Madencilik
|13,49
|13,77
|-2,03
|Enerjisa Enerji
|10,03
|10,23
|-1,96
|Coca Cola İçecek
|75,30
|76,80
|-1,95
|Selçuk Ecza Deposu
|9,93
|10,11
|-1,78
|Esenboğa Elektrik
|30,28
|30,82
|-1,75
|İhlas Holding
|0,57
|0,58
|-1,72
|İndeks Bilgisayar
|6,86
|6,98
|-1,72
|Gübre Fabrikaları
|60,95
|62,00
|-1,69
|Koza Altın
|108,50
|110,30
|-1,63
|Şok Marketler Ticaret
|12,22
|12,42
|-1,61