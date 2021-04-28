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    • Ekonomi
    • 28.04.2021 13:11
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    • 28.04.2021 13:11
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    Turizmciler ve indirimi desteğinden memnun

    Koronavirüs salgınının ye olan etkisini azaltmak amacıyla 'nin uzatılması ve ne sağlanan indirimi, sektör temsilcilerini memnun etti.

    Turizmciler KÇÖ ve KDV indirimi desteğinden memnun

    Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, turizme verilen her türlü desteğin ülkenin k ve sosyal gelişimine katkı sağladığını bildirdi.

    Yağcı, yaptığı açıklamada, turizmin ülke ekonomisi için lokomotif sektör olduğunu belirtti.

    Turizmin 54 sektörü doğrudan etkilediğini aktaran Yağcı, "Sektörümüz, ülke kalkınmasına sağladığı büyük katkıların yanı sıra ve emek yoğun bir sektör olması nedeniyle istihdam sağlamada da önemli rol üstlenmektedir. Sektörümüz aynı zamanda ülke algısını son derece pozitif olarak etkileyen kültürlerarası kaynaşmayı sağlayan stratejik bir sektördür." değerlendirmesinde bulundu.

    Zorlu sürecin aşılmasında desteği ile indiriminin sektör açısından büyük önem taşıdığına değinen Yağcı, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda taleplerinin olumlu karşılandığını bildirdi.

    Bu durumdan son derece memnun olduklarını belirten Yağcı, "Turizm sektörüne verilen her türlü destek ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktadır. Turizme verilen her türlü desteğin ilerisi için geri dönüşü olacaktır." ifadesini kullandı.

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